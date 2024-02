Quem era a atriz que morreu atropelada após parar o carro para trocar o pneu

Jovem atriz e modelo Kamylla Cristina Rosa de Oliveira, 22 anos, perdeu a vida de forma trágica em um acidente enquanto retornava de Caldas Novas para Goiânia. Descrita por amigos como determinada, educada, humilde e inteligente, Kamylla, conhecida artisticamente como Mila Maria, era uma pessoa multifacetada, atuando não apenas como atriz e modelo, mas também como social media e profissional de publicidade e propaganda.





O trágico evento ocorreu na GO-217, próximo a Piracanjuba, na noite de terça-feira (13). Kamylla, acompanhada por duas amigas, parou o veículo no acostamento para resolver um problema na roda. Enquanto realizava o procedimento, foi atingida por outro veículo, que fugiu do local sem prestar socorro. Apesar dos esforços do Samu, Kamylla não resistiu aos ferimentos.





A Polícia Civil está investigando o incidente como homicídio culposo, e a Polícia Científica realizou uma perícia no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Morrinhos para exames cadavéricos.





Amigos e familiares lamentam a perda de Kamylla, recordando-a como uma pessoa alegre e luminosa. Nas redes sociais, mensagens de homenagem e despedida destacam sua personalidade cativante e seu talento. O enterro da jovem ocorreu no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia, nesta quarta-feira (14).





O legado de Kamylla permanece vivo, tanto em suas realizações profissionais quanto nas lembranças daqueles que a amavam.