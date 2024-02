Tragédia do Carnaval: Turista de 35 anos é Morto a Facadas durante Assalto no Recife

Turista de 35 anos é fatalmente esfaqueado durante assalto no Recife

Na madrugada desta quarta-feira (14), um turista de 35 anos perdeu a vida após ser atacado com uma faca durante um assalto no Recife. O incidente ocorreu na avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, zona sul da capital pernambucana.

Identificado como Talles do Couto Lemgruber Kropf, engenheiro originário do Rio de Janeiro, a vítima retornava de uma festa de Carnaval em Olinda quando foi abordada. Segundo relatos da polícia, Talles, após frequentar um bar próximo à sua hospedagem, foi abordado e, ao resistir, foi esfaqueado.

Seu celular não foi encontrado no local do crime. Um amigo da vítima, o engenheiro de produção Reinaldo Mendes Júnior, informou ao portal UOL que a última mensagem de Talles foi enviada às 0h25, e aproximadamente às 1h20 chegou a notícia de sua queda.

Talles, que chegou ao Recife no último domingo (10), não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços dos amigos para socorrê-lo. A polícia relatou que uma equipe foi chamada durante patrulhas na área e que o homem apresentava ferimentos causados por uma arma perfurocortante.

O engenheiro, consciente durante o socorro, explicou à PM que estava retornando a um bar próximo à sua hospedagem quando foi abordado por um homem desconhecido que anunciou o assalto. Após resistir, ele foi golpeado no tórax, e o agressor fugiu.

Apesar das rondas na região, a polícia não obteve sucesso na prisão do suspeito. Talles foi levado à Unidade de Pronto Atendimento da Imbiribeira com sangramento intenso e parada cardiorrespiratória, onde foram realizadas tentativas de reanimação sem sucesso.

O caso está sendo tratado como latrocínio, e a Polícia Civil de Pernambuco está investigando o ocorrido até sua completa elucidação. Até o momento, não houve prisões relacionadas ao crime.