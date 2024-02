Risco mundial? EUA confirmam caso incomum de peste bubônica em ser humano

Esta doença, que assolou uma proporção significativa da população europeia durante a Idade Média na pandemia conhecida como "Peste Negra", é considerada rara em nações desenvolvidas. Apesar de ser tratável nos dias atuais, continua sendo uma condição potencialmente perigosa.





A identidade do paciente, localizado no condado de Deschutes, no oeste do país, não foi divulgada. No entanto, autoridades anunciaram que o indivíduo está sob tratamento e que a infecção provavelmente foi adquirida através do animal de estimação.





"Entramos em contato com todas as pessoas próximas ao residente e ao seu animal de estimação, fornecendo medicamentos preventivos para evitar a disseminação da doença", afirmou o Dr. Richard Fawcett, oficial de saúde do condado de Deschutes.





Os sintomas da peste em humanos geralmente aparecem até oito dias após a exposição a um animal infectado ou a uma pulga. Podem incluir febre, náuseas, fraqueza, calafrios e dores musculares. Se não for diagnosticada precocemente, a peste bubônica pode evoluir para formas mais graves, como a peste septicêmica ou pulmonar.





Felizmente, neste caso, o diagnóstico e tratamento foram realizados nas fases iniciais da doença, minimizando o risco para a comunidade. Não foram identificados casos adicionais durante a investigação de doenças transmissíveis.





O departamento de saúde do Oregon observa que a peste é uma ocorrência rara na região, com o último caso relatado em 2015. A devastadora "Peste Negra" assolou a Europa no século XIV, resultando na morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas, marcando uma das pandemias mais letais da história da humanidade.





Via Saúde Today