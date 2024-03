Como acabar com a dor de garganta, sem rodeios

Manter uma boa hidratação, bebendo muita água ao longo do dia.

Evitar oscilações de temperatura para proteger as mucosas respiratórias.

Utilizar chás com propriedades que ajudem a aliviar a dor de garganta, como chá de gengibre, chá de romã, chá de maçã com canela, chá de hortelã, chá de limão com mel, chá de gengibre, limão e mel, chá de alho, chá de camomila, e chá de noz-moscada.