Henrique e Juliano e Nattan em Fortaleza

"Limite Zero" promete agitar Fortaleza com a combinação explosiva do cantor Nattan e da dupla Henrique & Juliano

O evento está marcado para o próximo dia 18 de maio no Colosso Stage. A venda de ingressos já está disponível de forma online desde a tarde desta terça-feira (12).









Uma explosão musical está prestes a atingir Fortaleza no dia 18 de maio, quando o "Limite Zero" chegará ao Colosso Stage. O nome do evento ressoa com a sinergia envolvente e a energia eletrizante das atrações principais: o cantor Nattan e a dupla Henrique & Juliano.

Eles demonstraram repetidamente que quando estão juntos, não há limites para a diversão e para a conexão com o público. Essa fusão é comparável a uma poderosa combinação de fogo e gasolina, prometendo incendiar os corações dos fãs e tornar essa noite inesquecível.

"Esses artistas têm o poder de se mesclar ao entusiasmo do público, criando uma atmosfera que promete uma explosão de emoções no Colosso Stage, além de transcender os limites convencionais do entretenimento", afirma Celso Luís, um dos sócios do evento.

As vendas para a primeira edição do "Limite Zero" já estão abertas desde a tarde desta terça-feira (12), por meio do link linktr.ee/limitezero. A demanda é alta, e os fãs são aconselhados a garantir seus lugares com antecedência.

Além da promessa de uma apresentação incrível de Nattan e Henrique & Juliano, o evento marca a inauguração do Colosso Stage, um novo espaço dentro do complexo Colosso Fortaleza. Com sua estrutura versátil e ampla, o Colosso Stage está pronto para se tornar o palco de grandes shows e festivais.

SOBRE AS ATRAÇÕES

Henrique & Juliano - A dupla sertaneja mais amada do Brasil, Henrique & Juliano, continua a trilhar um caminho de sucesso e conquistas na indústria da música. Com uma carreira marcada por hits inesquecíveis, apresentações emocionantes e milhões de fãs apaixonados, a dupla se estabeleceu como uma das referências no cenário musical brasileiro.

A história de Henrique & Juliano começou em 2006, quando os irmãos naturais de Palmeirópolis, Tocantins, decidiram unir forças para seguir a carreira musical. Desde então, sua jornada tem sido marcada por determinação, talento e uma conexão única entre os dois, refletida em suas músicas autênticas e letras profundas.

Com hits como "Cuida Bem Dela", "Na Hora da Raiva" e "Aquela Pessoa", a dupla acumulou milhões de visualizações no YouTube e plataformas de streaming, demonstrando sua habilidade única em criar músicas que ressoam com as emoções do público.

O reconhecimento da indústria não passou despercebido para Henrique & Juliano, que acumularam diversos prêmios ao longo dos anos. Entre eles, destacam-se troféus em categorias como "Melhor Dupla Sertaneja" e "Música do Ano", demonstrando a influência duradoura da dupla no cenário musical brasileiro.

Nattan - Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou "Nattanzinho" é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 8,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 6,6 milhões de seguidores e + 1,9 milhões de inscritos no Youtube.





Suas principais faixas são "Tem Cabaré Essa Noite", com + 74 milhões de players no Spotify, "Comunicação Falhou"(feat. Mari Fernandez), com +176 milhões de players no Spotify, Morena, com + 88 milhões de players no Spotify. O hit "Love Gostosinho", parceria de Nattan com Felipe Amorim, foi um dos maiores sucessos de 2023, aparecendo no Top 5 músicas mais ouvidas em 13 estados brasileiros, com mais de 175 milhões de reproduções no Spotify.

Em 2023, ele lançou sua label "Desmanttelo do Nattan", uma festa que está viajando o país e tem como slogan "Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande", com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição. O nome do cantor apareceu no Top 5 de artistas mais ouvidos de 8 estados brasileiros no balanço anual do Spotify e foi o mais adicionado à playlists de forró.

SERVIÇOS:

Quando: sábado, 18 de maio

Onde: Colosso Stage, Fortaleza-CE

Valor: A partir de R$200

Vendas online: https://linktr.ee/limitezero

limitezero.art.br

Mais informações: @somoslimitezero