Vans Skateboarding e Spitfire Wheels Celebram a Herança do Skateboarding.

Costa Mesa, CALIF. (05 de março de 2024) - A divisão Vans Skateboarding líder global no skate há mais de 50 anos, orgulhosamente apresenta a nova coleção em parceria com a Spitfire Wheels. Respirando a cultura skate desde a sua criação, ambas as marcas reforçam o posicionamento através de uma coleção de tênis, vestuários e acessórios para qualquer rolê com a crew.





Fundada em 1987 por Jim Thiebaud, ex-skatista profissional. A Spitfire Wheels fica sediada em São Francisco, Califórnia e é reconhecida por sua produção de rodas de skate de alta qualidade, durabilidade e aderência. Além disso, a marca californiana ganhou reconhecimento também por colaborações desenvolvidas com artistas e skatistas, resultando em peças com design únicos e estilos variados.





Parceiras de longa data e com duas colaborações na última década, a Vans e a Spitfire voltam a colaborar desde 2017 e aproveitam para duas das mais icônicas silhuetas da história do skate, com um Skate Old Skool, o primeiro tênis desenvolvido inteiramente para a prática do skateboarding, além de um Skate SK8 Hi Reissue. Por fim, eleavando a mais recente colaboração da divisão Vans Skateboarding, o Rowan 2 na colorway BLACK/FLAME é uma homenagem direta ao skatista da equipe da Vans Skateboarding e Spitfire Wheels, Zorilla - um dos principais skatistas que representam ambas as marcas.





Reapresentado em 2024, Rowan 2 sucessor do icônico Rowan Pro lançado no ano de 2020. Tendo como inspiração tênis esportivos, o segundo modelo assinado por Rowan Zorilla apresenta os reforços Duracap™ apresentam uma nova forma, adicionando flexibilidade, removendo o excesso de peso e volume em áreas críticas, resultando na durabilidade máxima que os skatistas mais precisam. A vira mais alta e a textura mais resistente na parte frontal, em combinação com a tecnologia SickStick™ - a receita proprietária da Vans das icônicas solas waffle – aumentam, ainda mais, a durabilidade e a longevidade dos tênis de skate. Por fim, o Rowan 2 foi desenvolvido com a tecnologia ImpactWaffle™ otimizando desempenho e mantendo o boardfeel durante as sessões.









Projetados para o skate, o Skate SK8 Hi Reissue e o Skate Old Skool na colorway BLACK/FLAME incorporam um forro interno para um ajuste superior. O suporte na língua e no calcanhar proporcionam um encaixe firme para melhor estabilidade e controle. Os reforços em DURACAP™, adicionando flexibilidade, removendo o excesso de peso e volume em áreas críticas, resultando na durabilidade máxima que os skatistas mais precisam. A vira mais alta e a textura mais resistente na parte frontal, em combinação com a tecnologia SICKSTICK™ que aumentam ainda mais, a durabilidade e a longevidade do seu tênis. Além disso, as palmilhas POPCUSH™ da Vans absorvem mais impacto e retornam o máximo de energia para sessões mais longas.

















Uma variedade de roupas e acessórios ungender completam e dão continuidade a mais um lançamento da divisão Vans Skateboarding. O moletom canguru na colorawy FLAME da Spitfire apresenta o logo da marca em conjunto com logo da Vans, acompanhado da camiseta de manga curta na colorway INCENSE. O colete confeccionado em algodão e com bolsos frontais eleva a colaboração, bem como a camisa e o shorts na colorway TURTLEDOVE que intercalam os icônicos elementos de marca Checkerboarda da Vans e o Whril da Spitfire Wheels.

















Os acessórios da coleção são apresentados pensando na funcionalidade e praticidade na hora das sessões de skate. A bolsa apresenta alça ajustável para encaixe do skate, com 19L de capacidade para você colocar sua vela, ferramentas e outros itens essenciais para sua sessão. Por fim, um boné BLACK com a aplicação frontal e traseira do logo colab.









Encontre a coleção Vans x Spitfire Wheels a partir de 14 de Março no Vans App e no site da Vans, para as Vans Stores e Ratus Skateshop, Ambiente, Yerbah e Street Combat em breve.





Sobre a Vans





A Vans®, parte da VF Corporation (NYSE: VFC), é a marca original de tênis, vestuário e acessórios para action sports. As coleções autênticas da Vans® são vendidas em 84 países através de uma rede de subsidiárias, distribuidoras e lojas parceiras. A Vans® possui mais de 2.000 lojas ao redor do planeta, incluindo lojas próprias, franquias e multimarcas, além de uma experiência exclusiva de compra no App Vans, recém-lançado, disponível na App Store e Google Play. A marca Vans® promove a expressão criativa na cultura jovem com os action sports, arte, música e cultura de rua além de entregar plataformas progressistas como o Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture e o hub cultural e espaço para a música internacional House of Vans.