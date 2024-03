Inscrição para Concurso da Caixa encerra nesta segunda (25)

O concurso público da Caixa Econômica Federal para o Rio Grande do Norte oferece mais de 50 oportunidades, das quais 42 são para preenchimento imediato e 10 para cadastro de reserva. As inscrições encerram nesta segunda-feira (25). Em todo o Brasil, estão disponíveis mais de 4 mil vagas.





Os interessados devem se cadastrar no site da Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo, e escolher o polo onde desejam trabalhar durante o cadastro.





Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. O prazo para solicitar isenção do pagamento terminou em 7 de março.





No Rio Grande do Norte, os polos são Natal e Mossoró. A maioria das vagas é para o cargo de técnico bancário novo (nível médio), mas também há uma vaga para médico do trabalho.





Os polos representam regiões dentro do estado, abrangendo cidades com unidades da Caixa que têm vagas disponíveis.





Os salários iniciais para cargos de nível médio variam em torno de R$ 3.762, com benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros. Para médico do trabalho, o salário é de R$ 11.186, além de benefícios.





Vagas de nível médio:





No polo Natal, são 33 vagas imediatas para técnico bancário, com provas realizadas na capital potiguar. Os aprovados poderão ser nomeados em diversas cidades do estado.





No polo Mossoró, estão disponíveis 8 vagas imediatas para técnico bancário, com provas realizadas na própria cidade.





Vaga de nível superior:





Há apenas uma vaga para médico do trabalho, com provas em Natal e em outras capitais.





Prova:





As provas acontecerão em 26 de maio, com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de redação.





Os resultados serão divulgados em agosto, com convocação dos aprovados para apresentação de documentação e realização de exames médicos obrigatórios.





O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Caixa.