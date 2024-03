Navio atinge ponte Francis Scott Key Bridge em Maryland nos estados unidos, veja atualização

Imagem: Reprodução X



A Francis Scott Key Bridge, uma ponte em Baltimore, Maryland, foi fechada para o tráfego após um incidente, que foi conformado pelas autoridades da cidade e da imprensa internacional .







Segundo informações, parte da ponte desabou após uma colisão com um grande navio.Relatos indicam que a embarcação atingiu uma das pilastras de suporte da ponte, fazendo-a cair no rio Patapsco, juntamente com vários veículos que estavam passando no momento.





O vídeo impressionante que já viralizou nas redes sociais mostra o navio colidindo com a estrutura de aço da ponte, que imediatamente desmorona na água.





Este incidente ocorreu por volta de 1h30 da manhã, horário local. O navio envolvido é relatado como sendo o Dali, registrado em Cingapura.





As autoridades de transporte de Maryland fecharam todas as pistas em ambas as direções da ponte e estão desviando o tráfego. Até o momento, não há relatos imediatos de vítimas, mas havia tráfego na ponte no momento do incidente.





Os serviços de emergência estão se preparando para um possível incidente com múltiplas vítimas.





O US Coast Guard e a Autoridade de Transporte de Maryland confirmaram a colisão, mas não forneceram mais detalhes. A ponte Key Bridge, que tem 1,6 milhas de comprimento e faz parte da I-695, atravessa o rio Patapsco no porto de Baltimore.





Construída em 1977, a principal extensão da ponte é a terceira maior do mundo em termos de vão contínuo de treliça. A polícia de Baltimore foi notificada sobre o colapso parcial da ponte e a possibilidade de trabalhadores estarem na água.