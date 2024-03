GOVFACIL: Entidade nordestina contrata app que ajuda prefeitos a colocar a casa em ordem

GOVFACIL, associada da Assespro-PR, auxilia governadores e prefeitos na administração de mais de mil cidades do país

Intuitivo, aplicativo oferece menu para gestão pública

Com a missão de ajudar prefeitos a colocar a casa em ordem, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), contratou o aplicativo GovFácil, desenvolvido no Paraná e que já está presente em mais de mil cidades brasileiras. O nome da plataforma traduz de maneira intuitiva a que se destina: organizar a gestão com a facilidade dos recursos digitais.

"Estamos bastante contentes com a adesão da Federação e acreditamos no sucesso da operação das ações a partir do aplicativo. Ele é de uso fácil e dinâmico, com a geração de muitos insigths e resultados", diz o empresário, Ismael Duraes da Costa, criador do GovFacil. Ismael é também associado da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informaçãoa (Assespro-PR), entidade que representa o setor no Estado e que impulsiona a expansão de projetos no segmento. Fundada em 1976, a Assespro representa 3,5 mil empresas de tecnologia, principalmente pequenas e médias de capital brasileiro.

Para a presidente da Assespro-PR, o alinhamento de ideias digitais às necessidades sociais e públicas, é um dos pilares da entidade. Dessa forma, o aplicativo que ultrapassa os limites de Estado e chega ao Nordeste brasileiro, o resultado é sólido. "Iniciativas como a da GovFacil mostram a capacidade de empreender do nosso associado e, de novo, que a tecnologia pode ser extremamente útil aos desafios que uma gestão pública tem. Entendemos que assim como no Paraná, este projeto vai desburocratizar as ações públicas e facilitar a gestão estadual dos municipios da FEMURN, o que realmente é muito importante", sublinha, Josefina Gonzalez.

Solenidade de apresentação do aplicativo à FEMURN, em 2023

Na região Norte e Nordeste, o processo de implementação do aplicativo é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de todo ano passado. No Norte, por exemplo, a iniciativa de contratação da nossa plataforma começou através do programa Cidades Empreendedoras, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RR). "Já passamos pela região Nordeste, nos Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba também", destaca Ismael. Na FEMURN, a iniciativa de adotar o aplicativo foi do presidente da entidade, Luciano Santos.

O GovFácil foi desenvolvido visando unir informações por meio de dados completos, além de desburocratizar o acesso aos índices e documentos. O software permite que o gestor público fique sabendo de tudo o que acontece em cada secretaria, pois acompanha os indicadores em tempo real, através de dashboard.

Através do app, é possível saber, por exemplo, se o município está com todas as certidões em dia, se a receita sofreu queda e, neste caso, de quanto foi. O software demostra ainda o histórico dos últimos cinco anos, o valor de uma criança na sala de aula, comparativos de receitas, investimento, números de empresas, de empregos, saldo em caixa e diversas outras informações.