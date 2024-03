Semana Santa: três hotéis na praia ou na montanha para aproveitar a Páscoa

Agora que as férias escolares e o carnaval já passaram, que tal aproveitar o clima ameno do outono para viajar com mais comodidade? Essa época do ano é o período ideal para desfrutar de momentos de lazer, já que as atrações estão menos cheias. Os preços convidativos também ajudam, uma vez que sofrem uma redução em relação à alta temporada. Este ano, há uma vantagem a mais: a Semana Santa, de 29 a 31 de março, coincide com o início da nova estação. Sendo assim, que tal aproveitar a ocasião para desfrutar as delícias da temporada com as crianças? Confira a nossa seleção de hospedagens:





Resort Arcobaleno (Porto Seguro – Bahia)









Na Praia de Taperapuan, a mais badalada da região, o Resort Arcobaleno é opção ideal para curtir a cidade nesta época do ano. De categoria Superior (4 estrelas Plus), é um dos hotéis all inclusive mais tradicionais da região e é reconhecido pelos hóspedes por contar com uma intensa e criativa programação de eventos temáticos e exclusivos nos finais de semana.





No final de semana de 29 a 31 de março (R$ 1.290, a diária média), a Páscoa será comemorada com uma variedade de atividades temáticas para todas as idades: caça aos ovos, oficina de brigadeiro, bingo, oficina de artes, contação de história e muito mais!





O feriado também contará com a presença do Coelhinho, que entregará deliciosos ovos às crianças e marcará presença no café da manhã especial, com direito a piano ao vivo e uma mesa suculenta, recheada de chocolate. Para completar, os hóspedes mirins poderão participar de uma encenação de Páscoa, que certamente deixará papais e mamães bem emocionados.









Vogal Luxury Beach Hotel &Spa (Natal – Rio Grande do Norte)