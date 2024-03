Livro sobre cotidiano de médicos do RN será lançado no CREMERN próxima quinta-feira

Autora relata experiências no SUS e, em sua maioria, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel





O cotidiano de 20 médicos do Sistema de Saúde do Rio Grande do Norte será contado em relato poético, com detalhes sobre as dificuldades enfrentadas por eles, no livro 'Esmeraldas ao vento', escrito pela advogada Teresa Paiva de Oliveira. O lançamento da obra acontecerá na sede do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern), no próximo dia 28, a partir das 18h.









Teresa Oliveira conta que a inspiração para escrever Esmeraldas ao vento surgiu após uma conversa com o médico Rafael Rosas. Depois de uma visita ao Hospital Walfredo Gurgel, a escritora constatou a dificuldade enfrentada pelos profissionais que trabalhavam ali. "Eu olhei para ele e disse: doutor, pelo amor de Deus, isso aqui é uma zona de guerra. Ele me respondeu: Teresa, essa zona de guerra é que salva o RN".





A autora foi procurada por outros médicos e relatou, através de quatro crônicas, novos casos. Foram tantos os elogios, que Teresa decidiu escrever o Esmeraldas ao vento. Ela conta que, o processo de produção do livro aconteceu de forma muito natural. Teresa queria relatar a história de médicos anônimos que amam a profissão, e não de celebridades. "Entrevistei várias pessoas. Fui percebendo aos poucos que alguns personagens não tinham o perfil adequado para o que eu gostaria de expor. Meu livro não é sobre celebridades. São médicos realmente humanos e que se dedicam de forma magistral ao sacerdócio que abraçaram", afirma a autora.





Formada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Teresa tem mestrado em Linguística Aplicada pela UFRN. Atualmente é servidora de carreira do Tribunal de Justiça do estado da Paraíba. A habilidade na escrita vem desde os tempos de criança. Sempre foi apaixonada por poesia. O livro 'Gentil, verás que um filho teu não foge à luta' (2022) foi sua primeira obra, e conta a história do seu pai, que exerceu por anos a função de médico. Teresa Oliveira também é contista e cronista.