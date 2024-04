Imagens de Ressonância Magnética mais potente do mundo é apresentada

Imagem: G1 e Reprodução/Comissão de Energia Atômica da França (CEA)





Nesta terça-feira (2), a Comissão de Energia Atômica da França (CEA) revelou as primeiras visualizações do cérebro humano capturadas pelo mais avançado equipamento de ressonância magnética do mundo.





Segundo os líderes do projeto, o escaneamento alcançou uma precisão sem precedentes, algo que poderia ter um impacto significativo na detecção de doenças.