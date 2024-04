"Silvio Santos": Entenda o motivo do nome ter bombando no X (twitter)

Imagem: Reprodução Redes Sociais

Recentemente o nome do Silvio Santos voltou a ganhar destaque entre os assuntos mais comentados na plataforma X (Ex Twitter) e dessa vez o assunto é delicado.

Apesar de muitos posts mencionarem outras situações positivas envolvendo um dos maiores apresentadores da TV brasileira, o motivo, real, pode ser dois.

Primeiro motivo: saída de Eliana do SBT

Eliana nunca quis interromper sua jornada profissional. Ela sempre expressou com orgulho sua trajetória na emissora de Silvio Santos. Entretanto, após liderar seu programa dominical por 15 anos, a apresentadora decidiu encerrar sua colaboração com o SBT. Sem um contrato com cláusula de renovação, Eliana optou por rescindir o contrato, seguindo um aviso prévio de três meses. Assim, ela permanecerá no ar até junho.

Ao que se observa e segundo o jornal Extra, o SBT não fez esforços para manter a apresentadora. Daniela Beyruti, filha de Silvio e atual presidente da emissora, não apresentou uma contraoferta, embora tenha expressado surpresa pela decisão de Eliana, segundo fontes próximas.

Entretanto, a saída de Eliana não foi tão inesperada. Ela já vinha demonstrando insatisfação com a maneira como estava sendo tratada pela nova direção. Com a ausência de Silvio no comando, o programa, que era o segundo colocado em audiência aos domingos, não recebeu nenhum investimento entre 2022 e 2024. Nem mesmo as solicitações de Eliana para modificar o cenário foram atendidas.

Desde que assumiu a presidência, Daniela teve apenas um encontro com Eliana, após a participação desta no "Criança Esperança" da Globo, em agosto. O burburinho em torno da possibilidade de Eliana migrar para a concorrência levou Daniela a fazer uma visita de cortesia ao camarim da apresentadora, oferecendo ajuda.

No entanto, a equipe de Eliana estava desanimada, comparando-se desfavoravelmente a outras equipes da emissora que recebiam mais atenção e salário, apesar de não obterem os mesmos números de audiência. Até as viagens ao exterior para produzir conteúdo eram financiadas por Eliana em parceria com marcas anunciadas em seu perfil no Instagram.

"Apesar do grande volume de merchandising, ela percebia que o programa estava sendo negligenciado", comenta um produtor.

Segundo motivo: Atuação de Rodrigo Faro como Silvio Santos