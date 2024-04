Cientistas formulam propostas para grandes projetos de CT&I

Líderes e pesquisadores se reúnem para debater soluções para problemas comuns entre as diferentes áreas da ciência nos dias 18 e 19 de abril, no CNPEM, em Campinas (SP)









Consolidar uma estratégia nacional para aplicar soluções aos problemas enfrentados na execução e manutenção dos grandes projetos científicos. Essa é a meta prioritária da Conferência Livre: Grandes Projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação, um encontro de pesquisadores de projetos científicos de alta complexidade no Brasil, que será nos dias 18 e 19 de abril, em formato presencial e virtual, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP).





As propostas e sugestões obtidas na conferência sediada no CNPEM serão apresentadas na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, programada para o período de 4 a 6 de junho, em Brasília. O objetivo da reunião no Distrito Federal é analisar os programas e os planos da Estratégia Nacional de CT&I (ENCTI) 2016-2023 e os seus resultados, com vistas a propor recomendações para a elaboração da ENCTI 2024-2030, além de ações a serem executadas a longo prazo.





Entre os integrantes do grupo de cientistas que se reunirão no CNPEM estão Amílcar Rabelo (UFCG), do projeto em astrofísica/cosmologia para a construção do radiotelescópio BINGO, e José Roque (CNPEM), à frente do SIRIUS. Eles conduzirão os debates entre pesquisadores que utilizam infraestrutura científica complexa, como Edgard Morya (Instituto Santos Dumont), Isolda Costa (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN), Wilson Calvo (Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN), Thomas Lewinsohn (Unicamp/PELD), Claudia Mendes (Telescópio Gigante Magalhães - GMT), Wagner Corradi ( Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA), Ignacio Bediaga (Rede Nacional de Física de Altas Energias - Renafae), além de secretários, diretores e analistas de diversos ministérios e agências de fomento.





O encontro de líderes e pesquisadores de áreas distintas da ciência, tecnologia e inovação no CNPEM converge para o enfrentamento de problemáticas comuns, entre eles:Como aprimorar os mecanismos de financiamento para os grandes programas de CT&I;

Definir modelos de planejamento e gestão de grandes Infraestruturas;

Como agilizar, dentro dos marcos legais e regulatórios, a execução orçamentária e de fiscalização de projetos;

Como financiar e garantir a estabilidade de longo prazo na operação e manutenção de projetos

Como manter um corpo de pesquisadores capacitados, com remuneração compatível, frente as ofertas irrecusáveis do mercado internacional.

Como enfrentar a instabilidade de recursos financeiros a longo prazo.





Amílcar Rabelo, que está à frente da construção do radiotelescópio BINGO, cita um dos pontos de consenso entre os cientistas. "Há uma necessidade de definir claramente o que são grandes projetos de CT&I no Brasil. Só para citar alguns poucos exemplos, há as grandes infraestruturas, como o SIRIUS; as grandes colaborações/associações internacionais, como a participação do Brasil no CERN; há as grandes redes nacionais, como o PELD. Estes grandes projetos demandam uma abordagem diferenciada por parte dos entes públicos, das agências de fomento, de maneira a garantir a continuidade de longo prazo da pesquisa".





