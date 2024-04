Parlamentares visitam Huol-UFRN e discutem parceria para busca de recursos e melhorias no hospital

Representantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) visitaram, nesta quarta-feira (10), o Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN). Os parlamentares conheceram as instalações da instituição, ouviram detalhes sobre os atendimentos, a formação de profissionais e articularam novos encontros, com o objetivo de colaborar na busca de recursos para o hospital, em parceria com a bancada federal.





De acordo com a superintendente do Huol-UFRN, Eliane Pereira da Silva, a visita dos deputados estaduais Cristiane Dantas, Galeno Torquato e Kerginaldo Jácome foi feita a convite do próprio hospital, para estreitar os laços entre a Instituição, o Legislativo e os municípios representados pelos parlamentares.





"Eles vêm visitando vários serviços e falamos da importância de conhecer um pouco mais o hospital. Aproveitaram para esclarecer dúvidas sobre quantitativo de procedimentos, pactuação, participação do município e outros dados", explicou a gestora. Ela recebeu a comitiva juntamente com o gerente Administrativo, Rodrigo Briozo, o gerente de Atenção à Saúde, João Ferreira de Melo Neto, e o gerente de Ensino e Pesquisa, Carlos Alberto de Almeida Araújo.





Segundo a superintendente, a visita foi positiva, pois o Colegiado Executivo pôde apresentar os dados relativos ao hospital, apresentar a estrutura da instituição e falar dos planos para o futuro. Além disso, os deputados se colocaram à disposição no sentido de articular com a bancada Federal a busca por emendas de interesse do Huol, que beneficiem a saúde e a população do Rio Grande do Norte.





"Esperamos que a bancada ofereça o apoio que a gente precisa, que o Parlamento seja uma ponte com os municípios, e aquilo que eles esperam do hospital é transparência e oferta de serviços. Esta aproximação é importante para que os problemas sejam resolvidos em conjunto com as secretarias estadual e municipais, além do Legislativo. É importante que o hospital mantenha sua produção, seus atendimentos, porque isso é uma resposta para a população", disse Eliane.





O deputado Galeno Torquato, presidente da Comissão de Saúde ressalta a importância do Huol e o papel da comissão em somar esforços para o avanço da saúde pública no estado. "O Huol é um hospital terciário da rede pública aqui do Rio Grande do Norte, responsável em atender inúmeras demandas de nossa população. E nada melhor do que viabilizarmos parcerias juntamente com a bancada federal para que sejam alocados mais recursos", afirmou.





Cristiane Dantas, deputada estadual, vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa ressaltou a importância da interação da comissão enquanto parlamentar, enquanto membro da Comissão de Saúde para ver de perto o funcionamento do hospital. "Tamanha é a importância desse hospital, que vai completar 115 anos e que é uma referência em alta complexidade no nosso estado e na formação de profissionais da saúde", destacou.





"Estarmos aqui hoje possibilita vermos de perto os avanços e dificuldades, para que possamos ajudar o hospital nas demandas, no aumento de pactuação de recursos dos municípios para que ele tenha um maior aporte financeiro, para assim ter condições de atender ao maior número da população de pacientes. É um hospital que tem uma credibilidade muito grande na opinião pública e precisa, sim, conseguir mais recursos para mais atendimento e formação", concluiu.





De acordo com Rodrigo Briozo, os deputados se reuniram com os gestores do hospital na sala da superintendência e, em seguida, visitaram a Unidade de Oncologia, o Centro de Pesquisa Clínica, o edifício central de Internação, o Hospital-Dia, o Centro de Diagnóstico por Imagem e o local da nova obra do PAC - 3. Também conversaram com servidores e com pacientes que estavam no local durante a visita.





"Eles tiveram uma percepção positiva dos serviços prestados pelo hospital, pelo grande número de residências médicas, com a organização dos setores por onde passaram", disse o gerente administrativo. "O Huol espera o apoio da comissão na busca por recursos para o hospital além da compreensão sobre o papel do hospital na rede de atenção à saúde. Foi importante também para falarmos sobre a necessidade do fortalecimento de outros serviços de saúde locais para os atendimentos de menor complexidade, direcionando ao Huol os pacientes de maior complexidade e necessidade de cuidado especializados, que é onde o hospital tem totais condições de atuar", resumiu o gerente Administrativo do Huol.





Sobre a Ebserh





Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 41 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.