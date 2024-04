Imagem: Divulgação





Em Natal, profissionais com qualificação e mais de 20 anos de mercado apontam soluções para gestão de patrimônios Gerenciar de forma profissional o patrimônio de uma família exige muita responsabilidade, conhecimento de mercado e qualificação. Para preservar e fazer crescer o que foi construído durante várias gerações é necessário, entre outras coisas, antecipar tendências, mitigar riscos e capturar as melhores oportunidades com o melhor retorno financeiro. Isso só é possível com o auxílio de profissionais experientes e capacitados, com larga expertise em instituições financeiras e bancos de investimentos.





Em Natal, a Delta Flow Investimentos conta com um time que possui mais de 20 anos de experiência nessa área de atuação. Todos possuem formação superior, além de especializações em MBA e certificações específicas no mercado financeiro. O escritório é formado pelos sócios e estrategistas patrimoniais Paulo Henrique (26 anos de mercado), Rosimeire Piemontez (35 anos de mercado), André Alves (20 anos de mercado), Felipe Bruno (20 anos de mercado) e Christiane Lemos (26 anos de mercado).





"Todas as soluções que dizem respeito a construção, preservação e perpetuação patrimonial, nas diferentes fases da vida das pessoas e empresas, são orientadas pelo nosso time. E essas recomendações de investimento são colegiadas por uma equipe multidisciplinar, cabendo ao estrategista identificar o perfil de cada cliente para as devidas alocações que atendam suas expectativas e objetivos", explica o sócio da Delta Flow Investimentos, Felipe Bruno.





Os sócios da Delta Flow Investimentos têm como base a cultura de desenvolvimento de educação continuada e são alimentados diariamente por relatórios, sites, artigos e notícias especializadas fornecidos pelo Banco BTG Pactual e por veículos independentes de relevância nacional e internacional.





Além da assessoria especializada, o trabalho desenvolvido pelo time de estrategistas patrimoniais também inclui ações que entreguem conhecimento para o público, como palestras, cursos, encontros presenciais e remotos com especialistas de diversas áreas.





"A ausência da educação financeira é o maior desafio que identificamos no nosso cotidiano. Nossa filosofia é: Mais que dinheiro, vidas! Acreditamos que decisões financeiras prudentemente bem tomadas e orientadas impactam não apenas nos resultados financeiros, mas na vida das pessoas e empresas", afirma o sócio estratégico Norte/Nordeste e Conselheiro Independente do Mercado de Capitais, Paulo Henrique.





Mais sobre a Delta Flow





A Delta Flow é um escritório de Investimentos credenciado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. A matriz fica localizada em São Paulo com filiais em São Caetano do Sul, Alphaville e Santos, além da filial Natal.





Integridade, segurança, imparcialidade e visão de longo prazo estão entre os princípios da empresa. O time de sócios e estrategistas patrimoniais atua com gestão ativa e com pró atividade, ou seja, monitorando eventuais riscos políticos, geopolíticos, sistêmicos e macroeconômicos de forma a mitigar e gerenciar a exposição do patrimônio dos clientes.





Não menos importante, a Delta Flow Investimentos é a voz do Mercado de Capitais na região, originando e intermediando operações sofisticadas e sob medida para empresas que necessitam de recursos para financiamento de suas necessidades a médio e longo prazo.