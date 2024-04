Essa condição rara faz você ver demônios em vez de pessoas

Um homem, cuja identidade manteremos em sigilo, acreditava viver um dia normal, até dar bom dia para o amigo com quem divide um apartamento. O que viu não foi o amigo, e sim um demônio, com orelhas pontudas, olhos gigantescos e uma boca larga que se estendia por toda a face.





O que é a Prosopometamorfopsia (PMO)?





A prosopometamorfopsia, ou PMO, é uma condição visual extremamente rara, com menos de 100 casos citados desde 1904. Os pacientes relatam uma enorme variedade de distorções faciais.





Caso é raríssimo





Ao contrário de outras pessoas com PMO, quando se vê rostos em telas planas, eles parecem normais. Isso permitiu que Mello e os outros pesquisadores criassem as primeiras imagens em 2D que dão uma ideia de como as pessoas com PMO veem os rostos.





Vida após o diagnóstico





A natureza assustadora da doença faz com que muitas vezes ela seja diagnosticada erroneamente como esquizofrenia ou psicose.