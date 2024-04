Saiba o que Paulo Ricardo fez com Davi e não foi legal

Paulo Ricardo interage com os brothers do BBB - BBB 24

Paulo Ricardo interage com os brothers do BBB

O encontro na casa mais vigiada do Brasil

Paulo Ricardo, autor da música tema do BBB desde a primeira edição, pulou abraço em Davi ao se despedir dos brothers após apresentação na casa mais vigiada do Brasil. O baiano de 21 anos ficou constrangido e deu um tapinha nas costas do cantor, que se dirigia à Isabelle. A ignorada não passou despercebida pelos telespectadores que repercutiram a atitude na rede social X, antigo Twitter.

Reações nas redes sociais

“Paulo Ricardo abraçando quase todos…”, postou um perfil. “E o Paulo Ricardo que se despediu abraçando todos os brothers, exceto Davi?”, disse outro. A ação também dividiu opiniões entre internautas. “Estamos todos com Paulo Ricardo”, apoiou uma fã. “Quanta falta de profissionalismo. Ele pode não gostar de Davi, mas tem que respeitar”, reprovou um telespectador.

O show e a festa

A festa desta quarta-feira foi uma homenagem ao Top 8 da atual edição. Os competidores, no entanto, não conheciam muitas músicas do artista. Telespectadores do BBB 24 também comentaram o caso. “Eles não sabem nenhuma letra, que vergonha”, opinou um internauta. “Gente, acho que Paulo Ricardo não é do tempo deles”, palpitou outro.

A única música realmente conhecida pelos brothers é a canção tema do BBB. O hit “Vida Real” foi cantado a plenos pulmões pelos confinados.

Próxima eliminação

Na próxima quinta-feira (4/4), há nova eliminação. Davi e MC Bin Laden estão no Paredão duplo que definirá quem será o 17º participante a deixar a casa nesta edição.