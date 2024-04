Chef Morena Leite e César Santos são presença confirmadas no Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro.

Entre os dias 11 e 27 de abril acontece a 4ª edição do Festival Raízes de Porto Seguro. Evento já consolidado no calendário estadual, o festival é hoje o maior do sul da Bahia e conta com a participação de mais de 80 empresas de gastronomia e ainda diversos produtores agroalimentares, economia criativa e atrativos turísticos.

Outra tradição do evento é a presença de conhecidos chefs do cenário nacional o que se torna uma atração a parte no evento.





A edição 2024 que acontece simultaneamente em Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, Trancoso e Caraíva, celebrará a brasilidade e o visitante poderá apreciar diversos pratos com ingredientes típicos como aipim, feijão verde, charque, pescados e frutos do mar, coco, diversas frutas e vegetais distribuídos nas categorias, lanches, petiscos, prato principal, pizzas, drinks, sorvetes e sobremesas.

Para o evento de abertura (11/04) a aula show será comandada pelo chef Cesar Santos, da Oficina do Sabor em Olinda, defensor da gastronomia brasileira, Cesar trabalha com ingredientes regionais bem conhecidos dos pernambucanos e nordestinos, com objetivo de usar a cultura gastronômica como forma de transformar vidas.

Outra presença confirmada para o Raízes na Passarela (27/04) é a Chef e escritora Morena Leite, que cresceu no Quadrado de Trancoso e em 1999 formou-se na Le Cordon Bleu como Chef de Cozinha e Confeitaria e voltou para o Brasil com a missão de divulgar o nosso país através da gastronomia, usando a técnica francesa para valorizar os ingredientes brasileiros, mas tendo como seu principal ingrediente o afeto e a valorização de sua equipe, através do Instituto e grupo Capim Santo.

Para Alex di Pasquale, presidente da Abrasel na Costa do Descobrimento: "poder anunciar a presença desses dois grandes nomes da gastronomia é uma forma de reforçar o DNA do nosso festival: Celebrar a rica cultura gastronômica do Brasil."

O Festival, que acontece dentro dos restaurantes, contará também com agendas externas com o evento de abertura (11/04), Caraíva (12 e 13/04), Arraial d'Ajuda (18 e 20/04) e na Passarela da Cultura em Porto Seguro (26 e 27/04) contando com feira de produtos locais e economia criativa, degustação de pratos, cozinha show e diversas atrações culturais e musicais que serão anunciadas em breve.

Para mais informações e programação completa, siga o Instagram @raizesdeportoseguro

Serviço:

O que: Festival Raízes de Porto Seguro 2024 | Brasilidade

Onde: Porto Seguro, Arraial d'Ajuda, Trancoso e Caraíva- BA.

Quando: 11 a 27 de abril

Realização: Abrasel

Correalização: Sebrae, Senac e Prefeitura Municipal de Porto Seguro

Patrocínio: Frisa, Estrella Galícia, Campari, Monster Energy e Coca-Cola.

Instagram: @raizesdeportoseguro

Site: raizesdeportoseguro.com.br