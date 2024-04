Termina hoje a FAM Trip na Noruega realizada pela GVA em parceria com o VisitNorway

No início do mês abril, o Turismo da Noruega recebeu uma delegação composta por agentes e agências brasileiras lideradas por Ana Clara Barra, Head de Trade Relations na GVA





Entre os dias 8 e 16 de abril, o órgão oficial do turismo da Noruega, VisitNorway, recebeu um grupo formado por agentes e agências de viagem brasileiros de primeiríssimo escalão, encabeçado por Ana Clara Barra, Head de Trade Relations da Global Vision Access, empresa de comunicação e marketing em turismo.





O propósito da viagem foi apresentar ao trade brasileiro as novidades no turismo norueguês e, desta forma, proporcionar a vivência de experiências incríveis nesse destino único e que tem atraído cada vez mais brasileiros. Para Ana Clara, esse tipo de ação é imprescindível: "O FAM Tour leva conhecimento ao agente e possibilita um atendimento mais assertivo aos clientes interessados no destino, uma prática que traz benefícios para o setor como um todo".





A programação começou no dia 8, em Trondheim, com a participação da delegação de brasileiros na Norwegian Travel Workshop (NTW), workshop B2B anual dedicado ao trade, organizado pela Innovation Norway e que se estendeu até o dia 11 de abril. O primeiro NTW foi realizado em 1973 com pouco mais de 100 participantes e, no ano passado, celebrou sua 50ª edição na capital Oslo, com 700 participantes. "Para mim, foi muito importante participar da NTW, pois conheci pessoalmente pessoas e DMC com quem já trabalhava, além de operadores locais, mas sobretudo os suppliers diretos de muitas localizações da Noruega. Desta forma, pude entender melhor como funciona a operação e, com esse conhecimento, estou certa de que iremos melhorar bastante nosso portfólio de Escandinávia, principalmente da Noruega", explica Mayara Silva, da Terramundi Viagens.





O grupo contou com a presença de Edson Calixto, da Hygee Travel, Celso Tsunashima, da Kangaroo Tours, Daniel Andreguetto Orasmo, da Personal Brasil, Guilherme Campos, da Flot Viagens, Maurício Holst, da Orion Operadora, Mayara Silva, da Terramundi Viagens, Muriel Minell, da Sundance Tours, Natalia Spinelli, da Goya by Copastur, além de Eugenia Fierros, da Innovation Norway.





Após o NTW, o time conheceu os destaques do turismo norueguês a bordo do Hurtigruten, que navegou pela magnífica costa da Noruega, e do Flåm Railway, com quem explorou os famosos fjords, em uma das mais belas viagens de trem do mundo, de acordo com a National Geographic. O grupo ainda conheceu as cidades de Bergen, Aurland e Oslo.





A viagem para a Noruega faz parte do conjunto de ações que GVA vem realizando para o trade brasileiro em conjunto com VisitNorway: entre os dias 11 e 13 de março deste ano, a empresa organizou um Roadshow que passou por São Paulo, Brasília e Porto Alegre e capacitou operadores, agentes e agências de turismo sobre o destino.





