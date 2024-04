Brasileiro de Rally Raid percorrerá cidades do RN e PB, veja quais

RN 1500 abre o Brasileiro de Rally Raid 2024





Prova terá quatro dias por trilhas do Rio Grande do Norte e da Paraíba; Pela Honda Racing, Mason Klein estreia na categoria Moto 1, ao lado de Martin Duplessis; Gabriel Soares (Moto 2) e Tiago Wernersbach (Brasil) completam o time





São Miguel do Gostoso (RN) – A 26ª edição do Rally RN 1500 abre a temporada do Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2024. A prova será realizada entre os dias 16 e 20 de abril, com início em São Miguel do Gostoso (RN) e término em Patos (PB). Confirmada no desafio, a equipe Honda Racing conta com a estreia do norte-americano Mason Klein na categoria Moto 1, ao lado do argentino Martin Duplessis. O time chefiado por Dário Júlio também acelera com os pilotos Gabriel Soares “Tomate” (classe Moto 2) e Tiago Wernersbach (Brasil).





O RN 1500 é conhecido por ser bastante técnico, com trechos completos e passagem por pisos variados. O roteiro da prova inclui 973 quilômetros ao longo das quatro etapas, sendo 801 de especiais cronometradas. O percurso passará ainda passará por Acari e Guamaré, também no Rio Grande do Norte.





Um dos nomes mais promissores do cenário internacional, Klein mostrou do que era capaz no ano passado ao vencer o Sertões em sua primeira participação na prova. Agora, fará toda a temporada do Campeonato Brasileiro no comando de uma motocicleta Honda CRF 450RX. "Espero um início de campeonato positivo, em que eu possa pilotar com segurança e me divertir. Estou muito animado para retornar ao Brasil, também por causa da boa comida", revela o californiano.





Expectativas positivas também para Duplessis, campeão latino-americano de 2023. "Estou com muita ansiedade, não vejo a hora de começar. Treinei muito, já fiz uma competição, o SARR, aqui na Argentina, válido pelo Latino e pelo Sertões Series, e ganhei entre as motos. A equipe está muito forte, trabalhamos bastante para levar a Honda ao alto do pódio", destaca. Ele também comandará uma CRF 450RX.





O mineiro Tomate segue na Moto 2, novamente com a CRF 450RX, para defender o título brasileiro da categoria. Ele também chega motivado ao RN 1500. "É uma prova que eu gosto muito. Em boa parte, tem um chão mais duro, com um pouco de cascalho. Também gosto de acelerar na areia. Estou muito animado, bem fisicamente. A moto está muito bem acertada depois dos ajustes que fizemos e estou pronto para buscar o melhor resultado para a equipe."





Manter o título na equipe também é a meta do capixaba Wernersbach, com a Honda CRF 250F. "É uma prova bem legal, com muitas características do Nordeste, uma das principais do campeonato. É começo de temporada, ainda não sabemos o ritmo dos concorrentes, mas as expectativas são as melhores. Fiz um bom trabalho para que venham os resultados", conclui o tricampeão nacional da categoria Brasil.





A equipe Honda Racing de Rally tem o patrocínio de Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Michelin e Fly.





Programação* do 26° Rally RN 1500





Terça-feira (16/4) - São Miguel do Gostoso (RN)





8h30 às 9h30 – Shakedown motos





14h – Prólogo

17h – Briefing médico

19h – Abertura oficial e Briefing Geral





Quarta-feira (17/4) - 1º dia





São Miguel do Gostoso (RN) / Guamaré (RN)





Trecho especial (cronometrado) - 185 km





Total do dia - 218 km









Quinta-feira (18/4) - 2º dia





Guamaré (RN) / Acari (RN)





Trecho especial (cronometrado) - 244 km





Total do dia - 274 km









Sexta-feira (19/4) - 3º dia





Acari (RN) / Acari (RN)





Trecho especial (cronometrado) - 186 km





Total do dia - 275 km









Sábado (20/4) - 4º dia





Acari (RN) / Patos (PB)





Trecho especial (cronometrado) - 186 km





Total do dia - 206 km





16h - Divulgação dos resultados e premiação









Total do percurso – 973 km





Total dos trechos cronometrados – 801 km





* A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.









Calendário - Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2024





16 a 20/4 - Rally RN1500





15 a 18/5 - Rally Minas Brasil





18 a 22/6 - Rally Jalapão





24 a 31/8 – Sertões





12 a 16/10 - Rally do Tocantins