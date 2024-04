Vídeo: Como eles conseguiram passar quase dois meses foragidos

"Em uma operação coordenada entre os agentes do setor de Inteligência da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte, uma descoberta surpreendente veio à tona no final de março passado: uma nova célula de apoio do Comando Vermelho aos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento estavam recebendo ajuda de criminosos do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Ceará e Pará.