Visual Surpreendente: Bruno Gagliasso Careca e Comparado a Voldemort

Bruno Gagliasso surpreendeu os fãs ao divulgar um ensaio fotográfico nesta quinta-feira (04). Completamente careca e sobrancelhas raspadas, o ator despertou comparações com o vilão Voldemort, da saga "Harry Potter".





Nos comentários da postagem, os seguidores não perderam a oportunidade de fazer brincadeiras. "Uma vibe meio Voldemort. Muito da hora", escreveu um usuário. Outro seguidor acrescentou: "Voldemort está diferente, está bonito". Houve também quem questionasse: "Voldemort é você?".





O novo visual de Gagliasso faz parte de sua preparação para o filme "Por Um Fio", no qual ele interpretará o irmão de Drauzio Varella. A produção é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo do médico.





Fonte: IG