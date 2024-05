Ex-BBBs e Médicas Prestam Assistência às Vítimas das Chuvas no Rio Grande do Sul

Três ex-participantes do reality show "Big Brother Brasil", Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan, que também são médicas, embarcaram nesta terça-feira (7) para o Rio Grande do Sul. O objetivo da viagem é oferecer cuidados médicos às vítimas das chuvas e enchentes que assolaram o estado na semana passada.



A campeã do "Big Brother Brasil 2023", Amanda Meirelles, utilizou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre a atuação da equipe de profissionais da saúde no local. Ela destacou a escassez de medicamentos e a falta de voluntários para auxiliar os civis afetados pela tragédia.



A médica também mencionou que sua viagem tinha o propósito de reforçar o contingente médico na região. Em uma publicação nos stories do Instagram, Meirelles marcou as ex-colegas de reality, Thelma e Marcela, comunicando seus planos.



"Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabetes, bombinhas, analgésicos de todos os tipos, muito obrigada", expressou a médica, que já teve participações no programa "Encontro com Patrícia Poeta", apresentando segmentos sobre saúde.