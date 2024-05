Thiago Silva Retorna ao Fluminense: Uma História de Conquistas e Reconhecimento

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7) o retorno oficial do zagueiro Thiago Silva, que construiu uma carreira notável no futebol europeu, representando clubes de destaque como PSG e Chelsea.Aos 39 anos, Thiago Silva assinou contrato com o Tricolor até junho de 2026. Ele se unirá ao elenco sob o comando de Fernando Diniz na primeira quinzena de junho, após o término de seu contrato com o Chelsea e a conclusão dos procedimentos de mudança. No entanto, sua reestreia pelo Fluminense está programada apenas para o dia 10 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais. Seu vínculo com o clube entrará em vigor a partir do dia 1º de julho.Thiago Silva, um produto das categorias de base do Fluminense, defendeu a equipe profissional entre 2006 e 2008, disputando 146 partidas e conquistando a Copa do Brasil em 2007, além de chegar à final da Libertadores no ano seguinte. Em sua carreira europeia, ele se tornou um jogador multicampeão atuando por Milan, PSG e Chelsea. Na Seleção Brasileira, acumulou 113 jogos, participou de quatro Copas do Mundo e conquistou os títulos da Copa América e da Copa das Confederações.