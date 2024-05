Internacional: La Ruta X7 de la nueva SUV Changan X7 Plus, concluye su recorrido nacional en La Paz

Este diseño robusto va acompañado por unas generosas dimensiones que alcanzan los 4.730 mm de largo (25 mm más que el CX70), los 1.870 mm de ancho (+70 mm) y 1.720 mm de alto (-55 mm), con una distancia entre ejes de 2.786 mm (+6 mm). Cifras que le permiten ofrecer un amplio habitáculo para siete pasajeros y un maletero cuya capacidad de carga alcanza los 110 litros. Su interior también presenta importantes mejoras con relación a su antecesor, privilegiando la amplitud y comodidad de sus ocupantes, además de la incorporación de materiales y terminaciones de mejor calidad.





En lo que se refiere a equipamiento de seguridad, según versión, la New X7 Plus incorpora cuatro airbags, control crucero, sistema de ayuda de partida y bajada en pendiente (HHC y HDC), sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), cámaras de grabación continua (4), frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia al frenado de emergencia (BAS); control de estabilidad (ESP) y tracción (TCS); asistente de frenado en tráfico (Auto Hold), sistema Key less y anclajes Isofix.





El confort y conectividad de esta SUV también es sobresaliente, destaca la incorporación en todas las versiones de una pantalla táctil de 12,3” con conectividad para Car Auto Global, aire acondicionado, cámara de retroceso y panorámica de 360°, además de volante deportivo multifunción forrado en cuero con comandos de radio, entre otros.

Añadiendo en las dos versiones, climatizador, techo panorámico con cortina eléctrica y salidas de aire en la segunda fila. Disponible en tres colores (gris, blanco y azul oscuro).









La New Changan X7 Plus está disponible en dos versiones, con caja mecánica o automática y con una motorización 1.5 turbo con dos niveles de potencia: en las versiones equipadas con caja manual de seis velocidades este genera 168 caballos de fuerza y 260 Nm de torque, mientras en la que cuentan con transmisión automática de doble embrague de siete marchas (DCT) este eroga 185 hp y 300 Nm de torque.





Este modelo cumple con la norma de emisiones Euro VI-C, y por ende, los más altos estándares de emisiones en pro del medio ambiente y el ahorro de combustible, homologando a su vez unos consumos de hasta 14 km/l en ciclo mixto con la transmisión manual y de hasta 13,5 km/l con la caja automática. Posee suspensión independiente en el eje delantero y semiindependiente multi-link en el trasero, mientras que la dirección es asistida eléctricamente.





“La New Changan X7 Plus sin duda continuará el exitoso camino de su antecesor CX70 y se convertirá en el líder de su segmento, ofreciendo un diseño moderno y sobresaliente, gran espacio interior que permite que viajen cómodamente siete personas y un completo equipamiento de conectividad y seguridad superiores a los actuales referentes de la categoría”, señaló Roca, acotando que, la Ruta X7 es la extensión de la presentación del nuevo modelo a través de todo el territorio nacional. “El propósito no es solo presentar la New X7, sino también invitar a todos nuestros clientes, nuevos y antiguos, a realizar un test drive completo y experimentar en carne propia todas las novedades que esta SUV incorpora”, concluyó el ejecutivo.





La New Changan X7 Plus está disponible a nivel nacional, con precios accesibles y una garantía extendida de fábrica de cinco años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero.