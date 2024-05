Susana Vieira Revela Luta Contra Doença: "Estou em Paz"

Em uma entrevista ao Fantástico no último domingo (19), Susana Vieira revelou que está enfrentando leucemia linfocítica crônica e anemia hemolítica autoimune. Essas condições são incuráveis e não podem ser tratadas com transplante de medula óssea. Apesar dos desafios, a atriz afirma estar em paz.





"Eu tenho leucemia linfocítica crônica, que é uma doença sem cura e um transplante de medula não adianta. Além disso, sofro de anemia hemolítica autoimune. Com o passar dos anos, é natural se preocupar mais," explicou Susana. Ela acrescentou que sente como se a doença a tivesse deixado mais tranquila ou que ela mesma encontrou paz. "Essas doenças estão em remissão", continuou. A atriz mencionou que consegue canalizar suas emoções pessoais para suas personagens, o que a faz sentir-se mais viva. "Sinto algo espiritual que me ajuda a interpretar esses papéis. Talvez eu consiga transformar a tristeza da minha vida pessoal, como os casamentos que não deram certo ou os momentos de doença, em alegria no estúdio, onde me sinto mais viva do que nunca.”





Susana também destacou a importância da disciplina em sua vida, negando ter feito qualquer procedimento estético. "A disciplina me trouxe até aqui. Aos 81 anos, estou assim por causa da disciplina, da ginástica, e da mentalidade. Faço exercícios, como de tudo. Não me interessa fazer procedimentos no rosto porque nunca precisei," concluiu.





Fonte: IG