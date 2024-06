A segunda edição do Festival Temperos de Cabrália acontece nas férias de julho na Costa do Descobrimento

A cidade baiana de Santa Cruz Cabrália na Costa do Descobrimento é um dos destinos mais procurados do sul da Bahia devido a sua rica cultura, culinária, tradições, história, e por suas belas paisagens naturais e praias paradisíacas, tais como as Praias de Santo André, Arakakaí e Coroa Vermelha.





Parte importante da história brasileira, tem nas suas origens e raízes a forte influência indígena, que até os dias atuais também contribuem fortemente na cultura, arte e gastronomia. Santa Cruz também é o berço do Festival Temperos de Cabrália, evento que teve sua edição de estreia em setembro de 2023 com a missão preservar as tradições da e a força da cultura gastronômica local chegará um pouco mais cedo em 2024, durante as férias de julho entre os dias 18 e 28.









O Festival, que é o resultado da parceria entre Abrasel, Sebrae, Senac e o patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália, será uma celebração do potencial das águas que banham o litoral do Sul da Bahia e atrairá turistas de todo o Brasil para conhecerem um pouco mais da cultura local.





Com o tema "Sabores que vêm das águas: Culinária de tradição", o Festival destaca o uso dos frutos do mar e dos rios como protagonistas enriquecendo a experiência gastronômica, estimulando o uso de insumos locais, práticas sustentáveis e a valorizando a cultura de pesca, que é sem dúvidas, parte importante da história local e é o segmento que movimenta significativamente a economia da região. O período de inscrições para os estabelecimentos participantes já está aberto, começou no dia 25 de maio e vai até o dia 08 de junho, informações mais detalhadas nas redes sociais do evento @temperosdecabralia .