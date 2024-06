54% dos alunos brasileiros têm baixo nível de criatividade, revela pesquisa

De acordo com o estudo do Pisa, o Brasil está na 44ª posição entre os 56 países analisados. Educadora defende ensino das artes como caminho para a criatividade.

Uma pesquisa divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontou que 54,3% dos estudantes brasileiros de 15 anos têm baixo nível de criatividade. Foi a primeira vez que o exame mediu a criatividade dos estudantes e o resultado deixa o Brasil na 44ª posição entre os 56 países analisados, atrás de outras nações latino-americanas, como Uruguai, Colômbia e Peru.





A pesquisa faz parte do Programa Estadual de Avaliação de Estudantes (Pisa, sigla em inglês para Programme for International Student Assessment) e visa identificar os lugares com melhores resultados a fim de associar pensamento criativo aos currículos escolares. De maneira geral, revelou que os alunos no Brasil apresentaram ideias óbvias e tiveram dificuldades de propor mais de uma solução para problemas simples.









Por outro lado, estudantes que participam de atividades de artes, teatro e escrita criativa tiveram melhor desempenho. "A escola tem um papel fundamental nesse processo. Aqui na Casa Escola, por exemplo, defendemos que a ludicidade é um ingrediente indispensável para promover aprendizagens, dar vazão à criatividade e, por isso, promovemos didáticas e metodologias que vão além de ensinar conteúdos", ressalta a diretora Priscila Griner.





Uma das questões aplicadas pelo Pisa pedia ao aluno para criar três títulos diferentes para a imagem de um livro enorme em um jardim. O exame previa que alunos de nível 1 ou 2 apresentassem títulos mais simples e literais, como "O livro gigante". Já as respostas criativas trariam, de acordo os examinadores, adjetivos menos óbvios - como "A árvore solitária" ou "A trilha escrita".





Para Priscila Griner, "ver além do literal faz parte de um exercício artístico que precisa ser estimulado desde cedo. Por isso, a arte é tão importante. Através dela, o aluno desenvolve uma capacidade maior de fazer relações, de se tornar mais sensível, de aprender a contemplar, de extrair significados mais amplos e de obter uma visão mais crítica sobre o mundo a fim de transformá-lo em um mundo melhor", pontua a educadora.





O estudo do Pisa revelou, ainda, que alunos com maior status socioeconômico tendem a ter melhor desempenho em pensamento criativo em comparação a jovens que vivem em situação de vulnerabilidade social. Em média, a diferença foi de 9,5 pontos. Além disso, as meninas demonstraram maior criatividade em relação aos meninos - 31% delas e 23% deles conseguiram atingir o nível 5 de proficiência (considerado alto).