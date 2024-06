Feira Junina anima o fim de semana no Shopping Cidade Verde

O fim de semana será de clima junino no Shopping Cidade Verde. Neste sábado (22) e domingo (23), em parceria com a feira Expomulti, o mall realiza um evento com entrada gratuita e muito forró, comidas típicas, artesanato, pescaria e espaço kids.

A festa acontece das 15h às 21h e a música fica por conta do Forró Enxerido. "A Expomulti já é uma parceira do shopping e essa edição junina será muito especial, uma programação para toda família se divertir, resgatando as raízes do Nordeste com uma festa junina bem tradicional", explica Keila Araújo, gerente de marketing do shopping.

A Expomulti é uma feira itinerante de negócios e cultura que nasceu com o objetivo de fomentar o empreendedorismo. O evento reúne expositores de diversas áreas, como artesanato, moda, papelaria e gastronomia.

O Shopping Cidade Verde

Inaugurado em 2017, o Shopping Cidade Verde está localizado na avenida Ayrton Senna e conta com mais de 60 operações. Com um mix variado de lojas, opções gastronômicas e serviços de saúde, como clínicas e laboratórios, o mall se diferencia por ser um estabelecimento onde o cliente possa resolver todas as suas demandas em um só local com a segurança de uma ampla área coberta com ventilação natural, espaço kids, entretenimento para pets, restaurantes, cafés e quiosques, vigilância privada e estacionamento.

Serviço:

Expomulti Junina no Shopping Cidade Verde

Dias 22 e 23 de junho, das 15h às 21h

Entrada Gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/shoppingcidadeverde/