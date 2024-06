O Verão Chegou! e você vai amar os destinos do Sul dos Estados Unidos

Quando a aula acaba e a temperatura sobe, todo mundo sabe que é época de férias! E que melhor lugar para passar as férias neste verão do que na LOUSIANA!





Quando você precisa fazer uma pausa no calor, Louisiana oferece muitas oportunidades para se refrescar de diversas maneiras, desde descer preguiçosamente um de nossos rios ou riachos até escorregar em um de nossos parques estaduais . Para os aventureiros, a pesca offshore no Golfo do México proporciona uma experiência emocionante e refrescante na água.













Os numerosos parques estaduais da CAROLINA DO NORTE oferecem uma abundância de locais para férias de verão em todas as fronteiras do estado, feitos sob medida para entusiastas de atividades ao ar livre ansiosos por explorar a vida ao ar livre.





Localizado perto do ponto triplo onde Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia se encontram, o Gorges State Park atrai aventureiros com seus 3.200 hectares de floresta tropical temperada e 26 cachoeiras deslumbrantes, ao mesmo tempo que ostenta uma biodiversidade extraordinária. Reme pelas águas cristalinas do Rio Toxaway ou embarque em uma caminhada desafiadora ou aventure-se a cavalo pelas florestas exuberantes, onde cascatas aguardam a cada passo.













TENNESSEE - Localizado no pé das Great Smoky Mountains, o parque de diversões Dollywood, de propriedade de Dolly Parton, em Pigeon Forge, é um dos principais destinos do Tennessee para as férias em família. Com montanhas-russas emocionantes, excursões em águas selvagens e entretenimento de classe mundial, Dollywood oferece diversão para toda a família. Aqui estão algumas coisas que você não vai querer perder nas suas férias de verão em Dollywood.





Assim que você entrar no novo átrio de quatro andares de 371m² do Dollywood's HeartSong Lodge & Resort, você saberá instantaneamente que sua estadia será inesquecível. Das deslumbrantes vistas da montanha aos espaçosos quartos e suítes com comodidades modernas e varandas, às piscinas coberta e ao ar livre e aos seis restaurantes, o HeartSong Lodge & Resort se tornará seu lar longe de casa. O serviço de bonde gratuito para os parques de Dollywood está incluído na sua estadia, bem como o Camp DW para crianças de todas as idades.













O verão no MISSISSIPPI geralmente significa remar nos rios do estado, explorar parques e trilhas pitorescas e navegar de barco até as ilhas barreira do estado para desfrutar de suas praias imaculadas. Para uma alternativa interna, mergulhe na história americana no aclamado Museu dos Direitos Civis do Mississippi





O museu examina o papel do Mississippi no Movimento Americano dos Direitos Civis, de 1945 e 1970. O museu foi o primeiro museu dos direitos civis patrocinado pelo estado nos Estados Unidos.





Para uma experiência de viagem verdadeiramente única, adicione um passeio pelo baixo rio Mississippi aos seus planos de viagem no Mississippi. Os cruzeiros normalmente incluem paradas nas cidades históricas de Vicksburg e Natchez.





Curiosidade:





A casa histórica conhecida como Longwood é a maior casa octogonal da América. O interior da mansão de seis andares nunca foi concluído devido ao inicio da Guerra Civil Americana em 1861. Longwood está localizado em Natchez e está aberto para visitas o ano todo.









O ALABAMA oferece uma variedade de locais para férias de verão que atendem a diferentes interesses, desde uma ida a praia até explorações históricas e aventuras ao ar livre. Aqui estão alguns destinos favoritos de férias de verão no Alabama: