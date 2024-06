Grand Cru leva consumidores para Portugal

Divulgação: Grand Cru





Junho 2024 - Há mais de 20 anos, a Grand Cru - maior importadora e distribuidora de vinhos finos da América Latina, leva os sabores do mundo para seus consumidores. Para ampliar a experiência de seu público e conectá-lo ainda mais com o mundo do vinho e com seus produtores parceiros, a importadora lança a campanha Embarque Rumo a Novos Sabores. Nos meses de junho a agosto, nas compras a partir de R$ 500,00*, o cliente concorre a uma viagem com acompanhante para Portugal, e tem a chance de conhecer três vinícolas renomadas do país e viver experiências únicas.





"A campanha tem como objetivo proporcionar uma experiência única para os nossos clientes, com um roteiro pensado em detalhes e com experiências exclusivas que reforçam o compromisso da marca com a excelência e que coloca sempre o consumidor no centro de todas as ações que fazemos", conta Michele Ressutti, Gerente de Marketing da Grand Cru.





A primeira parada da viagem será a vinícola Niepoort. Fundada em 1842, esta é uma das vinícolas mais prestigiadas de Portugal. Localizada na região de Douro, é reconhecida por sua tradição na produção de vinhos do Porto e de vinhos de mesa de alta qualidade. Sob a liderança da família Niepoort, a vinícola combina técnicas tradicionais com inovação, resultando em vinhos de caráter único e expressivo. Além dos emblemáticos Portos, como o renomado Vintage. A Niepoort também produz vinhos tintos e brancos que refletem a diversidade e a riqueza do terroir do Douro, sendo apreciados por amantes de vinho em todo o mundo. Durante a visita, os ganhadores terão a oportunidade de degustar rótulos icônicos de diferentes uvas e safras, harmonizados com comidas portuguesas.





A segunda parada da viagem será a vinícola Maçanita. Fundada pelo produtor António Maçanita, a vinícola entra neste roteiro trazendo a ousadia, a inovação e excelência dos vinhos mundialmente conhecidos. Com mais de 20 anos de experiência, Antônio preza pela valorização do terroir e pelo desenvolvimento local, ao passo que busca a recuperação histórica e a valorização das características das castas e das regiões, não seguindo o tradicional. Na visita, o ganhador desfrutará de uma masterclass exclusiva com a degustação de rótulos icônicos da vinícola.





Localizada no coração do Vale do Douro, a Quinta do Vallado é a terceira parada da viagem. A vinícola traz a tradição de uma das quintas mais antigas da região, Construída em 1716 e pertencente à família Ferreira por várias gerações, a propriedade passou por uma revitalização sob a liderança de Dona Antónia Adelaide Ferreira, uma figura icônica no mundo do vinho do Porto, mas hoje pertence à família Roquette, que modernizou as instalações e expandiu os vinhedos. Na programação, os ganhadores farão uma imersão no enoturismo, com direito a explorar e conhecer o terroir, seu processo de produção dos vinhos e degustar importantes rótulos da vinícola.





Como concorrer





Para concorrer a viagem, após a compra acima de R$ 500, na importadora (em lojas físicas, televendas ou no e-commerce), o cliente deve acessar o site da promoção ( https://www.grandcru.com.br/viajecomgrandcru ) e fazer o seu cadastro, criando uma conta. Com o cadastro feito, o cliente pode fazer login e fazer o upload de suas NFs. Para cada nota fiscal cadastrada, dependendo do seu valor (a cada R$500) e se o cliente é ou não confrade, ele receberá a quantidade correspondente de números da sorte.





Na área do usuário ficarão salvos todos os números que ele recebeu e todas as NFs que subiu. No final da promoção, será feito o sorteio dos números. Os cinco ganhadores serão anunciados entre os dias 01 e 15 de setembro de 2024.





Para mais informações acesse https://www.grandcru.com.br/viajecomgrandcru









*Promoção válida para compras acima de R$ 500, feitas entre os dias 03/06 a 31/08, nas lojas físicas e no e-commerce, mediante cadastro no site.





Sobre a Grand Cru





A Grand Cru é a maior importadora e varejista de vinhos finos da América Latina. Fundada em 1998, hoje possui um portfólio com mais de 1300 rótulos de todo o mundo entregue para qualquer região do país. Desde 2022 faz parte do Víssimo Group e é a principal empresa do segmento com forte atuação multicanal, incluindo franquias, lojas de operação própria, live commerce, app, e-commerce, clube de assinaturas e distribuição aos melhores restaurantes, hotéis e bares, além de empórios e supermercados. São décadas de tradição sendo reconhecida como sinônimo de qualidade pela experiência única que proporciona aos apaixonados por vinhos, dos experts aos iniciantes. A Grand Cru conta, atualmente, com mais de 140 lojas espalhadas pelo Brasil e com mais de 15 vinícolas renomadas em seu portfólio, como Zuccardi, Cobos, Leyda e entre outras.