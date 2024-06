Pão de Açúcar celebra São João do Nordeste com ofertas e promoções especiais

O mês de junho é marcado por uma das festividades mais importantes e aguardadas do calendário cultural do Nordeste: o São João, que reúne as famílias para comemorar com alegria, música e, claro, com as delícias típicas dessa época. Para manter viva essa tradição e proporcionar aos seus clientes uma experiência autêntica de São João, a rede Pão de Açúcar preparou uma série de promoções e ofertas imperdíveis, com uma seleção especial de produtos para transformar qualquer celebração em um verdadeiro arraiá.









E, quando o assunto é comemorar o São João, nada melhor do que contar com as melhores ofertas para deixar a festa ainda mais animada. Pensando nisso, o Pão de Açúcar preparou ações imperdíveis em uma variedade de bebidas e também um festival de queijos.













Seleção de vinhos

Os amantes de vinho podem aproveitar descontos de até 40% em uma seleção especial, perfeita para acompanhar os pratos típicos das festas juninas ou para presentear amigos e familiares durante os festejos.





Cervejas especiais





Para aqueles que preferem cervejas, o Pão de Açúcar oferece descontos de até 25% em cervejas especiais, garantindo uma variedade de opções para brindar a ocasião.





Festival de queijos





Nada como complementar a celebração com um delicioso festival de queijos e itens típicos de festa junina, todos com descontos de até 20%. São produtos selecionados para que os clientes possam aproveitar ao máximo essa data tão especial.