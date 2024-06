Série A Banda do Chico estreia sábado

Homenagem aos 80 anos de Chico Buarque: Canal Arte1 estreia série exclusiva "A Banda do Chico"









Integrantes da banda que acompanha Chico Buarque são protagonistas de série exclusiva do Arte1 (Leonel Sant'Anna/Divulgação)





Produção exclusiva do canal Arte1, a série documental "A Banda do Chico" celebra o aniversário de 80 anos de um dos maiores artistas do Brasil: o cantor e compositor Chico Buarque. Dividida em sete episódios de 30 minutos, a produção faz um retrato intimista de cada um dos músicos que acompanham o artista por pelo menos 25 anos e que são responsáveis pela sonoridade única que marca a obra do ícone nacional. A estreia acontece no próximo sábado (22/6), às 21h30.





O percussionista Chico Batera protagoniza o capítulo de estreia. Ele toca com Chico Buarque há 50 anos, antes mesmo de uma formação fixa na banda ser adotada, o que aconteceu nos anos 1980. Foi nessa época que o flautista Marcelo Bernardes passou a fazer parte do grupo.





Bernardes participou ativamente de um dos marcos para a consolidação da banda: o disco "Paratodos". Primeiro trabalho sob o comando musical do violonista e maestro Luiz Cláudio Ramos, o álbum de 1993 apresentou João Rebouças e Jorge Helder como titulares do piano e do contrabaixo, respectivamente.





Poucos anos depois, o maestro recrutou a tecladista e vocalista Bia Paes Leme para traduzir os arranjos do estúdio para o palco, e as turnês deslancharam. Foi na turnê "Caravanas", em 2017, que Jurim Moreira assumiu a bateria, depois da morte do lendário Wilson das Neves, por quem todos, inclusive Jurim, nutrem muito carinho e admiração — e mantêm lembranças vivas. Das Neves é o personagem principal da maioria das histórias de bastidores e curiosidades que a atual formação da banda coleciona nesses mais de 25 anos.