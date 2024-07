Aniversário do Effó: restaurante tem Festival do Risoto com preço promocional

As comemorações dos cinco anos do Effó Restaurante continuam neste mês de julho com a realização da Festival do Risoto. Entre os dias 23 e 26 de julho, os risotos de camarão e de filé estarão com um preço especial de R$ 59,90.

Os pratos, sucessos no cardápio do Effó, são preparados com ingredientes nobres e toque do chef. "Além dos pratos com valor promocional, também temos rolha free nas quintas e sextas-feiras, no almoço e jantar. É a nossa forma de convidar nossos clientes para comemorar os cinco anos de sucesso do restaurante", afirma Liliane Andrade, proprietária do Effó.

Inaugurado em 2019, o Effó tem um cardápio que passeia pela cozinha internacional, frutos do mar e opções regionais, além de pratos leves e muito procurados, como saladas e poke. Além dos pratos individuais e para compartilhar, o restaurante também oferece opções de menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 57,70.

O restaurante abre de terça a domingo, das 11h às 15h para almoço e de quinta a domingo, das 18h às 22h para jantar, quando também conta com o menu especial de pokes do Nalu Poke by Effó.