Empresa potiguar é premiada com New York Product Design Award

A Movew, empresa genuinamente potiguar e especializada em móveis planejados, foi premiada com o New York Product Design Award – premiação que reconhece os destaques mundiais no segmento de design de produto, em cerimônia realizada de forma virtual na sede da instituição em Nova York.

A peça premiada, fruto da parceria entre a marca e o Estúdio Galho, foi a mesa Rocas, inspirada nas belezas naturais do RN, em especial na imponência do Atol das Rocas. Entre os critérios avaliativos, destacam-se: forma, qualidade visual e artística, criatividade, inovação, acabamento, funcionalidade e impacto.

A escolha pelo Atol das Rocas surgiu do desejo de resgatar e homenagear esse espaço tão importante para preservação das espécies marinhas e de aves que ali se reproduzem. O propósito da marca foi mostrar que é possível produzir peças extraordinárias com robustez e regionalismo.

O Atol das Rocas é um agrupamento de ilhas vinculadas ao estado do Rio Grande do Norte, localizadas a 260 km a nordeste de Natal.

Trata-se de um dos principais biomas ecológicos do Brasil e, em razão disso, foi transformado na primeira unidade de conservação marinha do Brasil em 1979, ganhando o status de Reserva Biológica, além de ser considerado a maior colônia de aves marinhas do planeta, com cerca de 150 mil espécies. Dentre a sua rica diversidade, encontram-se peixes, aves, crustáceos, moluscos, entre outros.