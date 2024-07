Bilionário gasta uma fortuna para não envelhecer e está conseguindo?

Imagem: Reprodução Instagram





Empreendedor bilionário Bryan Johnson investe em projeto para reverter envelhecimento

Em 2013, Bryan Johnson , então com 46 anos, vendeu sua empresa, a Braintree Venmo, ao serviço de pagamentos online PayPal por US$ 800 milhões (R$ 4,38 bilhões na cotação atual). Com os recursos obtidos, Johnson passou a dedicar tempo e uma quantia substancial de dinheiro em um projeto ambicioso: interromper o processo de envelhecimento do corpo humano.