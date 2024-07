Oxímetro de dedo (pulso) Adulto e infantil para que serve e preço

Qual a importância de ter um oxímetro em casa?

O oxímetro é um aparelho usado há tempos pelos pneumologistas e intensivistas para medir a oxigenação do sangue. Com a doença pulmonar causada pela COVID-19 que assustou no passado,o aparelho ganhou notoriedade e passou a ser item quase obrigatório para boa parte das famílias ao redor do mundo.

Entenda, neste texto, como funciona

Como Funciona o Oxímetro?

O oxímetro é composto por duas partes principais: a parte emissora, que emite luz vermelha e infravermelha, e o sensor ou detector, que capta a luz emitida. A luz atravessa a pele e é captada pelo sensor no lado oposto do oxímetro. Com a combinação entre a luz absorvida e refratada, é possível calcular o percentual de oxigênio transportado para os órgãos e tecidos através do sangue.

O que Significa "Oxigenação"?

O oxigênio é essencial para o funcionamento do corpo humano. A energia que supre as reações químicas nas células provém do metabolismo aeróbio, que consome oxigênio. Quando há falta de oxigênio, há falta de energia para o funcionamento das células, que entram em sofrimento e terminam por morrer. Medir a oxigenação do sangue é identificar a capacidade do organismo de fornecer oxigênio para todas as células, garantindo seu bom funcionamento. A oxigenação normal do sangue é maior ou igual a 95%, mas pode-se sobreviver com oxigenação entre 90% e 95% sem maiores problemas.

Para que Serve o Oxímetro?

A oximetria é um sinal vital importante, que pode indicar uma grave doença com risco iminente de vida. Pacientes com oxigenação baixa devem ser direcionados imediatamente para receber oxigênio suplementar e serem avaliados rapidamente por um médico. Na COVID-19, a oximetria é utilizada para monitorar a gravidade e direcionar o manejo da doença pulmonar. Quedas de oxigenação abaixo de 93% indicam a necessidade de hospitalização.

Como Usar o Oxímetro?

O uso do oxímetro é simples: deve-se colocá-lo em um dedo e esperar a leitura da oxigenação e frequência cardíaca. A leitura deve ser feita após 30 a 40 segundos para garantir estabilidade nos valores. A maioria dos aparelhos exibe a frequência cardíaca (PR) e a saturação periférica de oxigênio (SpO2). Alguns também fazem a leitura da curva do pulso arterial, que deve estar regular para uma leitura confiável.

Como Interpretar os Resultados?

Para indivíduos saudáveis, espera-se uma oxigenação de 95% ou mais. Pacientes com doenças crônicas podem apresentar oxigenação reduzida, mas acima de 90%. Sintomas agudos em pessoas sem doenças prévias ou reduções de oxigenação em pacientes crônicos devem motivar a busca por atendimento médico urgente. Na COVID-19, oxigenações abaixo de 94% devem ser avaliadas rapidamente devido ao risco de deterioração respiratória sem sintomas evidentes.

O oxímetro é amplamente utilizado por profissionais de saúde e pacientes para monitorar a saturação de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos. Possui monitor de LED, alta precisão, durabilidade, auto desligamento, 1 ano de garantia e 2 opções de visualização.







Informações Técnicas

Uso adulto

- Baixo consumo de bateria**

- SpO2

- Faixa de medição: 35% - 100%

- Precisão: ± 2% (80 ~ 100%), ± 3% (70 ~79%)

- **Frequência de pulso**

- Faixa de medição: 25 - 250 bpm

- Precisão: ± 2 bpm





Acessórios

- 1 Oxímetro de pulso de dedo

- 1 Cordão de transporte

- Manual de instruções





Atenção: A utilização do oxímetro deve ser sempre orientada por um médico.

Aviso Legal

Este artigo é meramente informativo e não substitui a orientação de um profissional de saúde. Consulte um médico para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.