Datena Ameaça Desistir de Candidatura à Prefeitura de SP se Sentir Prejudicado pelo PSDB

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), deu a entender mais uma vez que pode desistir de sua candidatura. Em entrevista à Folha de São Paulo, o apresentador comparou-se ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou sua saída da corrida eleitoral no último domingo (21).

Datena afirmou que abandonará a campanha se sentir que está sendo prejudicado pelo PSDB. A confirmação oficial de sua candidatura está agendada para uma convenção do partido neste sábado (27).

"Se continuar essa história de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearem, eu desisto mesmo", declarou.

Ao ser questionado sobre sua afirmação anterior de que as pessoas que estavam "sacaneando" haviam sido afastadas, Datena respondeu: "Nem tanto".

"Deixaram alguns ali dentro para atrapalhar minha candidatura, inclusive a convenção. Tenho confiança na executiva nacional, no Marconi [Perillo], no Aécio [Neves], apesar de termos tido discussões no passado, e no José Aníbal. Mas os principais golpes que levei vieram de dentro do partido", afirmou.

Vida política

Esta não é a primeira vez que o apresentador do "Brasil Urgente", da Band TV, participa das eleições. Ele já se candidatou a diferentes cargos políticos, por diversos partidos, em vários anos - do Senado à prefeitura de São Paulo, mas desistiu em todas as ocasiões.





FONTE: IG