SER Coletivo Multiespécie celebra um ano de atuação

O SER Coletivo Multiespécie tem a alegria de celebrar o seu primeiro ano de atuação. Marcado por muito aprendizado, dedicação e resultados, seguimos fielmente nossa metodologia positiva, priorizando o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos nossos queridos pets. O SER Coletivo Multiespécie tem a alegria de celebrar o seu primeiro ano de atuação. Marcado por muito aprendizado, dedicação e resultados, seguimos fielmente nossa metodologia positiva, priorizando o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos nossos queridos pets.

Desde o início, nosso compromisso tem sido educar tutores e profissionais da área para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para os animais. Contando com uma equipe de duas adestradoras e uma médica veterinária comportamentalista, nossa missão é educar e conscientizar por meio de práticas éticas, acreditamos que a chave para um relacionamento harmonioso entre humanos e pets está na compreensão mútua e no respeito às necessidades individuais de cada animal.

Durante esse primeiro ano desenvolvemos algumas palestras para tutores como: "cuidados com o seu cão no verão" e "como identificar sinais de dor"; também atuamos em diversas faculdades como a UNP, Anclivepa e Estácio conversando com estudantes de medicina veterinária e psicologia sobre comportamento, saúde e aprendizado. Nesse ano também participamos do treinamento de monitores do hotel e daycare pet My Best Nanny e oferecemos o curso de capacitação de Pet sitter e Dog Walker.

Para o futuro temos grandes planos e pretendemos seguir educando tutores, capacitando médicos veterinários, clínicas e estudantes. Em breve também vamos realizar novos cursos de capacitação como o de Adestrador positivo e novas turmas de Pet Sitter.

Estamos entusiasmados com o futuro e comprometidos em continuar oferecendo serviços de qualidade, contribuindo para a felicidade e o bem-estar dos pets e todos os envolvidos em seus cuidados. Agradecemos a todos que fizeram parte desta jornada e esperamos continuar crescendo e evoluindo juntos.