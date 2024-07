GWM Brasil cria plano de financiamento específico para veículos elétricos

O GWM Electric Plan foi criado para quem pretende comprar um ORA 03 Skin, de R$ 150 mil



Plano foi desenvolvido para que o gasto mensal com parcela de financiamento mais o custo de uso seja equivalente ao de carros a combustão de segmentos inferiores

Ao final do contrato, o valor da última parcela pode ser incluído na negociação para a compra de um novo GWM





25 de julho de 2024 – A GWM Brasil acaba de lançar o GWM Electric Plan, um plano de financiamento projetado especificamente para quem pensa em comprar seu primeiro automóvel elétrico. O primeiro modelo a fazer parte desse plano é o ORA 03 Skin, que tem preço único de R$ 150 mil em todo o território nacional. O objetivo é tornar os veículos elétricos mais acessíveis, oferecendo condições especiais que aproximam o valor final do GWM ORA 03 ao dos modelos a combustão de segmentos inferiores.

No plano, o comprador dá uma entrada de R$ 70 mil (47% do valor do carro) e paga mais 35 parcelas (3 anos) de R$ 2.070. A última parcela, conhecida popularmente como balão, que é de R$ 32.513, pode ser incluída na negociação da compra de um novo carro da marca GWM.

O diferencial do GWM Electric Plan é que o valor que o consumidor vai desembolsar mensalmente com o custo da parcela do financiamento mais o custo de recarga do veículo é equivalente ao de um veículo a combustão de um segmento inferior, considerando a soma do valor do seu financiamento e do custo de abastecimento para um motorista que percorra 1.000 km por mês (veja abaixo tabela comparativa).

Além do diferencial da experiência avançada de eletrificação e da tranquilidade de rodar com zero emissão de poluentes, o comprador do ORA 03 ainda adiciona diversos benefícios, como maior potência, mais itens de série de conforto e segurança, maior nível de tecnologia e uma qualidade superior de acabamento, tudo isso acompanhado das ofertas exclusivas de wallbox grátis e do serviço de Recompra Garantida GWM, que é um dos pilares desse plano e garante ao cliente a recompra de seu carro com 80% da tabela FIPE.

"Uma parte do valor de entrada é transferida para o final do contrato, resultando em uma parcela reduzida, compatível com veículos de menor valor e de segmentos inferiores. Ou seja, pagando quase o mesmo valor por mês, é possível comprar um carro elétrico, muito mais econômico, moderno, equipado, sustentável e com mais potência e tecnologia. E ainda leva um wallbox grátis para casa", destaca Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

Sobre a GWM

Maior empresa automotiva chinesa de capital 100% privado, a GWM é a quarta maior fabricante mundial de picapes médias, segmento que ela lidera na China há 24 anos, onde tem uma participação acima de 50%. A empresa tem uma atuação global que envolve mais de 60 países, 70 mil funcionários e oito centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) ao redor do mundo