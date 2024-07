GACC-RN Realiza Bazar Solidário

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte (GACC-RN) convida toda a comunidade para participar do Bazar Solidário, que acontecerá de 31 de julho a 2 de agosto na sede da instituição, localizada na Av. Floriano Peixoto, 383, Cidade Alta, atrás da catedral.

A Instituição está passando por um momento de dificuldades financeiras, que impactam diretamente na capacidade de manter a casa e oferecer o suporte essencial às crianças e suas famílias. Por isso, precisa da solidariedade de todos.

No Bazar Solidário do GACC-RN o público encontrará roupas, calçados, acessórios, livros e muitos outros itens a partir de apenas R$1,00. É uma excelente oportunidade para renovar o guarda-roupa, adquirir novos acessórios ou encontrar aquele livro especial, tudo isso enquanto contribui para uma causa nobre.

Cada compra feita no bazar ajuda a garantir que a Instituição continue a fornecer assistência às crianças em tratamento contra o câncer, oferecendo-lhes apoio médico, psicológico e social. Mais do que uma oportunidade de fazer boas compras, o bazar é uma chance de fazer a diferença na vida de quem mais precisa!

Juntos podemos transformar o futuro dessas crianças e proporcionar-lhes esperança e uma melhor qualidade de vida.

SERVIÇO

BAZAR SOLIDÁRIO - GACC-RN

De 31 de julho a 2 de agosto

Local: Sede do GACC-RN – Av. Floriano Peixoto, 383, Cidade Alta, atrás da catedral

Horário: Das 8h às 16h