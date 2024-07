INOVAÇÃO NA SAÚDE: Cientistas implantam coração de titânio

Imagem: Bivacor



O Instituto do Coração do Texas (THI) e a empresa de dispositivos médicos BiVACOR realizaram um feito inédito nos Estados Unidos: a primeira implantação de um coração totalmente artificial feito de titânio em um paciente humano. Esse marco faz parte dos estudos clínicos do dispositivo, conhecido como Coração Artificial Total (TAH). O TAH é uma bomba de sangue projetada para substituir os dois ventrículos de um coração com insuficiência cardíaca, oferecendo uma nova esperança para aqueles que aguardam um transplante.





Desenvolvido pela BiVACOR, o TAH visa ser uma solução temporária para pacientes que não podem utilizar os dispositivos atuais enquanto esperam por um transplante de coração. A insuficiência cardíaca é uma síndrome que compromete a capacidade do coração de bombear sangue, geralmente causada por outras condições de saúde. Casos graves, como o que levou ao transplante de coração do apresentador Faustão em 2023, são um exemplo da gravidade da doença.





De acordo com a GZH , após o sucesso do primeiro implante, mais quatro pacientes foram incluídos nos testes. "Com a insuficiência cardíaca sendo uma das principais causas de mortalidade global, o TAH da BiVACOR surge como uma luz de esperança para inúmeros pacientes", afirma Joseph Rogers, presidente do Instituto do Coração do Texas e pesquisador principal do estudo.





A importância desta inovação se destaca diante da prevalência global da insuficiência cardíaca. Estima-se que até 26 milhões de pessoas no mundo vivem com essa condição, enquanto outras estimativas sugerem que ela afeta cerca de 2% da população mundial, o que representa mais de 150 milhões de pessoas. Contudo, apenas cerca de seis mil transplantes cardíacos são realizados anualmente em todo o mundo, o que torna o TAH uma alternativa crucial para aqueles que aguardam por um transplante.





Daniel Timms, fundador e diretor de tecnologia da BiVACOR, celebra o sucesso do primeiro implante humano do TAH. "Essa conquista foi possível graças à coragem de nosso paciente pioneiro, sua família, e à dedicação de nossa equipe e colaboradores do Instituto do Coração do Texas", afirma.





O TAH utiliza tecnologia de levitação magnética, similar à empregada em trens de alta velocidade, para bombear sangue pelo corpo. Com um rotor que flutua em um campo magnético, o dispositivo cria um fluxo de sangue que imita os batimentos naturais do coração. Essa suspensão magnética minimiza o desgaste mecânico, tornando o TAH uma opção durável e confiável.