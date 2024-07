Médico salva passageiro durante voo internacional: 'Estava sem pulso...'

Jovem Médico Capixaba Salva Passageiro em Voo Internacional





"Foi muito emocionante, todo mundo no avião aplaudindo, recebi um e-mail do vice-presidente da Delta Airlines me agradecendo." Com essas palavras, o médico José Anthero Bragatto Filho, de 26 anos, descreveu a sensação de salvar a vida de um passageiro durante um voo internacional com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





Formado há apenas dois meses, o jovem médico enfrentou um grande desafio na madrugada de domingo (21), quando voltava de Nova York. Em entrevista ao Folha Vitória, ele contou como tudo aconteceu.





Uma Noite Inesquecível





José estava tirando uma soneca quando foi acordado por gritos de socorro. "Eu estava dormindo e de repente ouvi uma mulher gritando, desesperada, em português, por um médico, porque o marido dela estava passando mal. Acordei um pouco assustado, mas logo me prontifiquei e fui lá atender", relembra.





Ação Rápida e Decisiva





Ao chegar perto do paciente, José percebeu que o homem estava sem pulso e inconsciente. "Ele estava gelado e sem pulso. Chamei uma comissária de bordo e solicitei um DEA (Desfibrilador Externo Automático)", explicou o médico. Enquanto aguardava o DEA, José afastou os passageiros, deitou o homem no chão e levantou suas pernas, suspeitando de uma hipotensão, comum em pacientes diabéticos e cardiopatas. A esposa do homem informou que ele já havia sofrido um infarto anteriormente.





Recuperação Gradual





Assim que a comissária trouxe o DEA, o paciente começou a mostrar sinais de lucidez e a responder aos estímulos de José, que pôde sentir seu pulso novamente. "A pressão dele estava muito baixa, 6 por 4, mas ele foi se recuperando. Fiz um soro caseiro e continuei observando, com a ajuda de um fisioterapeuta a bordo. Aos poucos, consegui estabilizá-lo. A pressão dele chegou a 11 por 7", contou José. Durante as cinco horas restantes do voo, o médico monitorou constantemente o estado do paciente, realizando exercícios e aferindo a pressão a cada dez minutos.





Reconhecimento e Gratidão





Quando o avião aterrissou, uma equipe de emergência do aeroporto levou o paciente, já estabilizado, ao hospital. A dedicação de José foi reconhecida por todos os passageiros, que o aplaudiram ao final do voo. Além disso, o jovem médico recebeu um e-mail de agradecimento do vice-presidente da Delta Airlines.