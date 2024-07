Natal ganha centro de formação sobre tratamento da dor para profissionais de saúde

A maior referência em tratamento da dor em Natal, o Centro Vitta, amplia sua atuação e passa a contar, também, com um centro de ensino: é o Centro Vitta Academy. O objetivo é capacitar profissionais e estudantes da área da saúde no diagnóstico e manejo da dor. O primeiro workshop do projeto vai acontecer em agosto.

O Centro Vitta Academy tem em sua direção os fisioterapeutas Jorge Ivan Nogueira e Kelly Gama e surge da necessidade sentida por eles de compartilhar a experiência adquirida em mais de 20 anos de atuação e contribuir efetivamente para que mais profissionais possam se capacitar no tratamento e manejo da dor.

"Queremos compartilhar todo o nosso conhecimento e vivência com outros profissionais, até porque a dor precisa ser de conhecimento geral, não apenas da fisioterapia. Saber como lidar com isso é importante para todos que atuam na área da saúde", disse Kelly Gama.

"O projeto vai oferecer capacitação, cursos de formação e treinamentos para fisioterapeutas, médicos, profissionais de educação física, psicólogos, estudantes de medicina, entre outros. Seremos a única instituição no RN com essa finalidade", completou Jorge Ivan.

O primeiro evento será um workshop de imersão em dor, que vai acontecer no dia 23 de agosto, no Corporate Tower Center (CTC), em Natal, a partir das 08h. Em breve, as inscrições estarão abertas. Até o fim do ano, estão previstas a realização de cursos com outras temáticas ligadas a dor e a participação de convidados.

Quem são os diretores do Centro Vitta Academy?

Jorge Ivan Nogueira é fisioterapeuta formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 1998, especializado em Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia Hospitalar e Ambulatorial pela UNIFESP (2000). Além disso, é certificado e credenciado pelo The McKenzie Institute International (The McKenzie Method of Mechanical Diagnostics and Therapy), INSTITUTO McKENZIE Brasil, com formação em Conceito Maitland de Terapia Manual e Conceito Mulligan de Terapia Manual.

Kelly Gama é fisioterapeuta formada pela UnP em 2001, com especialização em Recursos Cinesioterapêuticos pela UFPB, Terapia Manual pela UNI-RN e Osteopatia pela EBOM. Possui formação em Conceito Maitland e Mulligan de Terapia Manual, além de ter completado o curso em The Mckenzie Method of Mechanical Diagnostics e Therapy.

Ela também possui Especialização em Dor pela UFSCAR e é a criadora do programa Ressignificador, um tratamento inovador para dor crônica, que tem como objetivo reeducar o sistema de dor, fazendo com que o paciente se exponha a novas experiências, informações e atividades, aprendendo a movimentar-se de forma segura e sem risco de lesão.

Sobre o Centro Vitta

Fundado em 2007, o Centro Vitta é uma clínica especializada no diagnóstico e tratamento da dor, criada a partir do desejo dos fisioterapeutas Jorge Ivan Nogueira e Kelly Gama. Sua abordagem é baseada em métodos comprovados cientificamente e internacionalmente reconhecidos, contando com uma estrutura moderna e acolhedora, equipe qualificada e especializada para atender pacientes com dor de forma abrangente.

O Centro Vitta oferece um ambiente completo para o diagnóstico preciso e tratamento eficaz da dor e conta com uma equipe composta por fisioterapeutas, médicos e profissionais da Educação Física. Na clínica, além de métodos para reestabelecer as capacidades funcionais de quem sente dor, o paciente ainda encontra serviços como Pilates Clínico, Treinamento Funcional Clínico Integrado e Musculação, com profissionais de Fisioterapia e Educação Física capacitados e treinados para não somente reabilitar, como também fazer a profilaxia das lesões musculoesqueléticas.