Ministério da Cultura e Bradesco Seguros Apresentam "Ninguém Dirá Que É Tarde Demais"

Espetáculo protagonizado por Arlete Salles e Edwin Luisi, chega a Natal para 3 apresentações no Teatro Alberto Maranhão

Após protagonizar a novela da Globo "Família É Tudo", Arlete Salles volta às ribaltas em turnê com o espetáculo "NINGUÉM DIRÁ QUE É TARDE DEMAIS", que chega a Natal em 3 apresentações, no mês de setembro, no Teatro Alberto Maranhão.

Depois de realizar temporadas de sucesso em São Paulo, Rio de Janeiro e tour por algumas cidades do país, o espetáculo retorna aos palcos para uma turnê por 10 cidades inéditas. Arlete Salles protagoniza o espetáculo junto de seu filho Alexandre Barbalho, seu neto Pedro Medina (que também assina o texto) e em par romântico com o celebrado ator Edwin Luisi.

"Estou navegando em sentimentos diversos e emoções fortes. Sinto muita felicidade e admiração em ver o meu neto se aproximando dessa profissão, crescendo de forma potente. Não apresentaria meu neto como dramaturgo, se não tivesse confiança no talento dele", conta Arlete.

Sucesso de público, visto por mais de 300 mil pessoas nas temporadas presenciais e online, o espetáculo tem emocionado a plateia por onde passa. Com uma temática sensível, a peça aborda o amor na terceira idade tendo como pano de fundo o isolamento social durante a pandemia de COVID-19.

De forma leve e cômica o jogo cênico reforça e abre espaço para atuações marcantes do casal protagonista. Edwin Luisi, que acumula diversos prêmios em teatro durante seus mais de 50 anos de carreira destaca: "O que me fez entrar nessa peça? A qualidade do texto; Amir Haddad, como diretor; e trabalhar com a família da Arlete. Estou contracenando com ela, o filho e o neto. Sou o intruso, rs. Mas fui lindamente acolhido".

Amir Haddad, que assina a direção, é outro grande parceiro de Arlete. Os dois trabalharam há 35 anos na peça 'Felisberto e o Café'. "Gosto de fazer um teatro esclarecedor. O teatro tem a função de iluminar as pessoas. E digo para todos: ninguém dirá que é tarde demais para coisa alguma. Sempre é o momento de colocar em prática o desejo", elucida, aos 87 anos, um dos diretores mais premiados e mais presentes na cena brasileira.

O título da comédia 'Ninguém Dirá Que é Tarde Demais', apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, foi inspirado na canção o Último Romance, da banda Los Hermanos. O autor Pedro Medina conta a história de Luiza (Arlete Salles) e de Felipe (Edwin Luisi). Por causa da pandemia, Luiza recebe, em casa, o neto Márcio (Pedro Medina). Paralelo a esta trama, Felipe, por problemas financeiros, vai morar com o filho Mauro (Alexandre Barbalho). Luiza e Felipe são vizinhos de prédios diferentes, com paredes grudadas, e estão muito sensíveis às questões da Covid-19, às questões financeiras, aos problemas domésticos e começam a implicar um com o outro sem saber a identidade de cada um. Até que um dia os dois, com máscara e álcool gel, vão rapidamente à rua, se encontram sem saber que são vizinhos. Com muita leveza, humor e dando a dimensão da solidão desses dois septuagenários, a comédia ratifica NINGUÉM DIRÁ QUE É TARDE DEMAIS.

"Ainda não elaboramos todas as perdas que a pandemia provocou, mas entender o que já passou e o que ainda estamos vivendo, através da perspectiva do humor, da tolerância e do amor é a proposta da minha comédia", detalha Pedro Medina.

"Eu queria muito a oportunidade de ter um trabalho no teatro com a minha avó, de ser colega de cena de Arlete Salles. Levei um texto para Rose, mas ela já tinha um outro projeto. Resolvemos juntar uma ideia com a outra e surgiu: Ninguém Dirá Que É Tarde Demais. Minha avó é uma colega de cena fantástica. Uma atriz que admiro muito. Tem sido muito bom estar com ela. E meu pai é aquela segurança. Sempre troquei com ele minhas questões relacionadas ao texto. Um privilégio no meio de uma pandemia conseguir iniciar um projeto desse com minha avó e meu pai. Sou muito grato aos produtores pelo convite e estou muito feliz de poder mostrar meu trabalho como dramaturgo", complementa.

"Acho normal que o filho queira seguir a carreira dos pais. Sabíamos que um dia aconteceria o encontro, mas não sabíamos quando nem como. Acabou que não partiu de mim esse movimento. Foi meu neto, com uma completude maravilhosa, porque ele não veio só ficar comigo no palco como ator, ele veio também como autor, com o texto. Vou interpretar o texto do meu neto", finaliza, orgulhosa, Arlete Salles.

FICHA TÉCNICA

Texto: Pedro Medina

Diretor Artístico: Amir Haddad

Elenco: Arlete Salles, Edwin Luisi, Alexandre Barbalho e Pedro Medina

Produtores Associados e Idealização: Rose Dalney, Túlio Rivadávia e Marcio Sam

Produção Local: Jorge Elali Produções

Assessoria de Imprensa local: Sollar Comunicação

Realização: Rivadavia Comunicação, Miniatura 9 Produções e Religar Comunicações

SERVIÇO

NINGUÉM DIRÁ QUE É TARDE DEMAIS

Dias: 27,28 e 29 de setembro, no Teatro Alberto Maranhão

Sexta-feira 20h, Sábado 19h e Domingo 18h.

Ingressos: a partir de R$ 39,00 (inteira) e R$ 19,50 (meia)

Vendas: https://www.megabilheteria.com/evento/temporada?id=20190904142434



Classificação:14 anos

Duração:100 minutos