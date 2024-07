Número de mortes por meningite aumenta, e especialistas alertam para importância da vacinação

Crescimento de Mortes por Meningite em 2023 Ultrapassa Níveis Pré-Pandemia**

O número de mortes por meningite aumentou em 2023, superando os números de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19. Segundo dados obtidos pelo R7 junto ao Ministério da Saúde, foram registradas 1.611 mortes em 2023, comparado a 1.465 em 2019. A incidência de casos também retornou aos níveis pré-pandemia, com 16,4 mil registros. Especialistas consultados pela reportagem alertam que esse aumento é principalmente resultado da queda nas coberturas vacinais.





A vacinação com a vacina Meningocócica C, por exemplo, que é aplicada em crianças menores de cinco anos, sofreu uma queda de quase 14% entre 2019 e 2023. Dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação mostram que a cobertura vacinal, que estava em 87,41% em 2019, caiu durante a pandemia, fechando 2023 com 73,99% nos números preliminares (veja dados abaixo).





O coordenador de infectologia do Hospital Santa Lúcia Sul, Werciley Júnior, ressalta que a meningite é uma doença prevenível.





Questionado sobre o tema, o Ministério da Saúde afirmou que a pandemia de Covid-19 influenciou na redução dos registros de casos entre 2020 e 2022. “Devido ao padrão de transmissão por via respiratória, as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras colaboraram para a diminuição do número de casos”, explica o órgão.





O Ministério da Saúde reforça que, desde o ano passado, promove o “Movimento Nacional pela Vacinação” para combater essa e outras doenças de forma mais eficaz. Também menciona o aumento de outras vacinas que previnem contra a meningite.





**Entenda a Meningite**





O infectologista Manoel Palácios explica que a meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.





O médico do Hospital Anchieta destaca que a vacinação é a medida mais eficaz para prevenir certos tipos de meningite. “Essas vacinas são essenciais e estão disponíveis para a população. Outros cuidados incluem cobrir a boca ao tossir ou espirrar e evitar compartilhar objetos pessoais quando resfriado, seguindo a etiqueta respiratória”, disse.





Sinais de Alerta para a Meningite





- Febre

- Dor de cabeça

- Rigidez na nuca

- Mal-estar

- Náusea

- Vômito

- Sensibilidade à luz

- Confusão mental

- Fadiga

- Mãos e pés frios

- Dores severas nos músculos





Sintomas Graves de Meningite:





- Convulsões

- Delírios

- Tremores





Sintomas de Meningite em Recém-Nascidos e Bebês:





- Irritação

- Vômito

- Falta de apetite

- Aparência letárgica

- Falta de resposta a estímulos

- Reflexos anormais

- Moleira protuberante





Aumento de Mortes





Palácios observa que o aumento no registro de mortes pode ser consequência de diagnósticos tardios. “Com a pandemia, muitos serviços de saúde foram sobrecarregados e houve uma redução na busca por atendimento médico. Isso pode ter resultado em diagnósticos tardios e, consequentemente, no aumento da letalidade da doença”, comenta.





Ele acrescenta que surtos de variantes e a predominância de novas cepas mais violentas também podem ter contribuído para o aumento das mortes por meningite. “Por isso, é importante garantir o acesso ao tratamento e melhorar a infraestrutura de saúde para responder prontamente aos casos da doença”, afirmou.





O infectologista destaca que a conscientização é essencial para combater a doença.