URGENTE: Lula tem reunião com ministros para debater dólar

Nesta quarta-feira (3), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retoma sua agenda em Brasília após uma série de viagens pelo país. Um dos pontos centrais do dia será uma reunião com ministros para discutir temas cruciais, como a alta do dólar, o conflito com o Banco Central e medidas de cortes de gastos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), terá papel fundamental no encontro, destacando a necessidade de alinhar o discurso governamental para evitar atritos com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Haddad tem expressado preocupação com a valorização do dólar e as pressões relacionadas às medidas para alcançar um déficit zero até 2025.

Na última quarta-feira (2), Lula renovou suas críticas ao mercado financeiro e ao Banco Central, mas adotou um tom menos contundente ao mencionar a alta do dólar. Ele comprometeu-se a retornar a Brasília para debater estratégias para conter a valorização da moeda norte-americana.





Além de Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), participará da reunião para discutir quais setores poderão sofrer cortes de gastos. Tebet prometeu apresentar um leque de opções para que Lula decida quais medidas serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Parlamentares têm cobrado soluções do governo para equilibrar as contas públicas sem a criação de novos impostos.

Também estarão presentes na reunião os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, e do secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti.

Antes da reunião, Lula participará de eventos ao longo do dia, incluindo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 e do Plano Safra do Agronegócio 2024/2025.