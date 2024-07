Santander lança bolsas de estudos gratuitas para cursos de inteligência artificial em parceria com o Google

O Santander e o Google firmaram uma parceria para oferecer treinamento gratuito em Inteligência Artificial (IA). O curso Santander | Google: Inteligência Artificial e Produtividade pode ser realizado em espanhol, inglês e português e permitirá que os bolsistas aproveitem o potencial oferecido por essa tecnologia para aplicá-la tanto no trabalho quanto na vida pessoal. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro deste ano pelo Santander Open Academy https://www.santanderopenacadey.com/pt_br/courses/google-artificial-intelligence-and-productivity.html?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=google ).





Desenhado com uma linguagem acessível, que facilita a compreensão dos conceitos e sua crescente influência no mundo do trabalho, o curso oferece todas as ferramentas necessárias para impulsionar a produtividade, adquirir conhecimentos básicos e desenvolver as competências para automatizar tarefas, gerar ideias e resolver problemas de forma mais eficiente.





Após a candidatura, os interessados terão acesso a dois módulos de conteúdo. O primeiro aborda os princípios básicos da inteligência artificial e como ela está transformando vários setores, além de uma trilha para aprender a usar a ferramenta Gemini, do Google, nova geração de modelos de IA da empresa para otimizar sua produtividade no trabalho. O próximo módulo irá instruir os participantes a automatizarem tarefas e desenvolverem comandos precisos para obter os melhores resultados da IA.





"Essa parceria é uma oportunidade única para todos os profissionais se familiarizarem com a IA e adquirirem habilidades para alavancar sua carreira. O Brasil é o país que mais utiliza esse recurso na América Latina. Isso mostra a importância de todos os profissionais do mercado se atualizarem com as melhores práticas dessa tecnologia", diz Marcio Giannico, senior head de Governos, Instituições e Universidades do Santander no Brasil.





Após o fim do curso, os bolsistas passarão por avaliação sobre os conteúdos apresentados e obterão o certificado de conclusão caso atinjam uma nota mínima. O documento poderá ser usado como comprovante para horas complementares. "Não há dúvida de que a IA está revolucionando nosso dia a dia, especialmente ambientes de trabalho com impacto direto na criação de novas oportunidades e perfis profissionais. E a bolsa de estudo é uma importante ferramenta para o interessado aprimorar suas habilidades profissionais, gerando maior competitividade no trabalho e adaptação efetiva às demandas do mercado atual e futuro", afirma Rafael Hernández, vice-diretor global do Santander Universidades.





"Estamos muito satisfeitos com a parceria com o Santander para oferecer este treinamento gratuito e acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo", diz Covadonga Soto, diretora de Marketing do Google Espanha e Portugal. "Essa colaboração reflete nosso compromisso compartilhado de democratizar a educação em IA e capacitar as pessoas com as habilidades necessárias para prosperar na era digital. Acreditamos que, ao disponibilizar o conhecimento e as ferramentas de IA para todos, podemos desbloquear novas oportunidades de crescimento pessoal e profissional," conclui a executiva.





Santander e seu apoio à Educação Superior