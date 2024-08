Câncer de pele será discutido no 77º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia que vai acontecer no Centro de Convenções de Natal

Após 20 anos, Natal será cenário para o 77º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tendo como palco o Centro de Convenções, dee 05 a 07 de setembro, com o tema principal dos debates, "A Dermatologia na Cidade do Sol - Natal 2024". O evento pretende reunir mais de dois mil dermatologistas, em uma verdadeira imersão de conhecimento. Além do Câncer de Pele, outros temas abordados serão: cosmiatria, alopécia, transplante capilar, psoríase, Imunobiológicos e inibidores de Jack, assim como outros atuais e de extrema relevância, como: marketing médico, gestão de consultório, inteligência artificial, entre outros.

Serão três dias de aprendizado e troca de conhecimentos, com renomados dermatologistas nacionais e internacionais que irão compartilhar insights sobre tópicos inovadores e avanços tecnológicos na área dermatológica.

Dentre os assuntos que chamam atenção, está p Câncer de Pele com dados do estudo publicado em novembro de 2023 pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) aponta que 700 mil casos de câncer surgirão por ano entre 2023 e 2025. Em 2023, 31,3% dos casos de câncer eram de pele. Os cuidados precisam ser reforçados e é mito achar que só ocorre no Nordeste, já que o estudo revela que a grande incidência ocorre no Sul e Sudeste, concentrando 70% dos casos.

A dermatologista potiguar e presidente do 77º CSBD, Regina Jales, reforça que será um momento para discutir sobre os avanços nos tratamentos dentro dos temas já elencados, em especial, o câncer de pele, por ser um tema de alta relevância. Para Dra. Regina Jales, o nordestino está fazendo muito bem o dever de casa, quando se trata de prevenção a exposição da radiação solar. "O Brasil é um país tropical, em que a incidência solar se estende praticamente o ano todo, mas hoje, com o excesso de informações, a população está mais consciente e tendo o hábito de usar proteção solar adequada" explica sobre os últimos números.

Mas mesmo assim, a dermatologista Regina Jales alerta que é necessário ficar atento às alterações da pele. Ao perceber qualquer mudança semelhante aos sinais do câncer de pele, a médica recomenda que busque ajuda especializada o mais rápido possível.